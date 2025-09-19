Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

България

19 септември 2025, 06:35
Източник: iStock

Ф изическите и юридическите лица имат възможност до 30 септември 2025 г. да направят еднократна корекция на данните, подадени в годишните им данъчни декларации, съобщи pariteni.bg.

Това важи както за декларациите за облагане на доходите на физическите лица, така и за тези по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за фирмите.

Корекциите се подават чрез нова декларация, ако е установена грешка в първоначално подадените данни. Срокът е до края на септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода.

Националната агенция за приходите вече е изпратила уведомления по имейл до близо 13 000 граждани, а още около 2000 души предстои да бъдат информирани по телефона или с писмо.

Според приходната администрация става въпрос за доходи от хонорари, финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ или приходи от онлайн продажби, които са били пропуснати или неправилно декларирани за 2024 г.

Гражданите могат да сравнят вече въведените от тях данни с информацията, налична в електронната услуга на НАП „Предварително попълнена данъчна декларация“, достъпна чрез ПИК или КЕП.

Повече подробности и инструкции за подаването на коригиращи декларации са публикувани на сайта на НАП, в официалния YouTube канал на агенцията, както и на телефоните на информационния ѝ център.

Източник: pariteni.bg    
