Важна информация за пътуващите! Променят движението по АМ „Хемус"

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи

24 ноември 2025, 07:38
Важна информация за пътуващите! Променят движението по АМ „Хемус"
Източник: БТА

О т днес до 28 ноември (петък) ще се промени организацията на движение от 14-и до 71-ви км на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в Софийска област, предаде агенция БТА.

Между 8:00 и 17:00 ч. поетапно ще се полага маркировка в двете платна за движение. При работата в участъка в активната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните пътни ленти, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-ти километър.

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от сайта на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20,

напомнят от агенцията.

В края на октомври завърши ремонтът в платното за София на участъка от АМ „Хемус“ от село Яна до входа на столицата. Обновеният 8,3-километров участък е с подменена настилка, положена е геомрежа за подсилването ѝ и е подобрено отводняването. Отсечката е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Източник: БТА    
АМ Хемус промени в движението пътна маркировка Софийска област АПИ пътни ремонти шофьори пътна безопасност Нови хан пътна обстановка
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

