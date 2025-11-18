България

Учителите са в стачна готовност заради неизплатени обезщетения

Според синдикат "Образование" има реален риск от протести и нормалното приключване на първия срок е поставено под въпрос

18 ноември 2025, 11:03
Учителите са в стачна готовност заради неизплатени обезщетения
Източник: iStock Photos/Getty Images

У чителите са в протестна готовност, тъй като Министерството на финансите не е одобрило три от четирите транша по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Тя пряко засяга бюджетите на всички образователни институции. Спирането ѝ създава реален риск от протести и поставя под въпрос нормалното приключване на първия учебен срок. Това съобщиха в открито писмо от Синдикат „Образование“ до министъра на финансите Теменужка Петкова.

Според профсъюза в системата назрява сериозно напрежение, тъй като става дума за една от най-ключовите национални програми, тъй като пряко засяга бюджетите на всички образователни институции. 

Тази програма е предназначена да покрива нерегулярни, но значителни разходи за образователните институции, свързани с изплащането на дължими обезщетения. Именно затова тези разходи са целево финансирани от държавата – там, където възниква необходимост. Бюджетът на програмата за 2025 г. е 127 000 000 лв. До момента е предоставен само първият транш в размер на 18 961 901 лв., пишат от синдиката.

След завършване на работата по втори и трети транш, в Министерството на финансите са изпратени за съгласуване проектите. Дължимите суми са: 50 305 018 лв. – втори транш и 48 062 808 лв. – трети транш. Те са предназначени за изплащане на обезщетения на над 2 000 педагогически специалисти и над 800 непедагогически служители.

Според синдиката въпросните постановления не са одобрени. Средствата са планирани в Закона за държавния бюджет за 2025 г., но учителската общност все още няма яснота за причините за забавянето. Част от директорите вече са изплатили обезщетенията от собствените си бюджети, разчитайки на своевременно компенсиране, което обаче не се случва. Това ги поставя в невъзможност да гарантират изплащането на текущите възнаграждения до края на годината, предава NOVA. В други институции, поради липса на средства, обезщетенията не са изплатени от месеци, което е пряко нарушение на закона и вече води до заведени съдебни дела, пишат още от синдиката.

Профсъюзът е насърчил работниците и служителите да търсят дължимото по съдебен път. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров призова за среща с финансовия министър.

Източник: NOVA    
учители стачка неизплатени обезщетения
Последвайте ни
Румен Спецов освободи председателя на УС на

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

10 необичайни симптома, които могат да показват рак

10 необичайни симптома, които могат да показват рак

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

pariteni.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фреди Меркюри

Кралска почит за Фреди Меркюри - изсекоха специална монета

Любопитно Преди 6 минути

Певецът почина на 45 години през 1991 г., само ден, след като публично обяви, че е ХИВ позитивен

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Свят Преди 13 минути

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията

Тъмният онлайн свят на стрелеца срещу Тръмп: заплахи, омраза и фетиш към „мускулести майки“

Тъмният онлайн свят на стрелеца срещу Тръмп: заплахи, омраза и фетиш към „мускулести майки“

Свят Преди 22 минути

Крукс е имал два възможни акаунта в DeviantArt – платформа за фен арт, популярна и сред фурритата, общност от хора, които се идентифицират като антропоморфни животни и/или изпитват сексуално привличане към тях

<p>Ужас в Разградско, пътник наръга таксиметров шофьор</p>

Кървав инцидент - таксиметров шофьор наръган от пътник в Разградско

България Преди 30 минути

33-годишен мъж от Мортагоново е задържан за опит за убийство на таксиметров шофьор край село Ушинци

Тръмп продава Ф-35 на Саудитска Арабия, променяйки баланса в Близкия изток

Тръмп продава Ф-35 на Саудитска Арабия, променяйки баланса в Близкия изток

Свят Преди 37 минути

Това ще бъде първата продажба на такива изтребители от САЩ на Саудитска Арабия и ще ознаменува значителна промяна в американската политика

Тайван задържа китайски гражданин за шпионаж, вербувал военни

Тайван задържа китайски гражданин за шпионаж, вербувал военни

Свят Преди 44 минути

Лицето е задържано заедно с още шестима души

Няма нужда да се избира между цена и качество с новите устройства и услугите от Vivacom

Няма нужда да се избира между цена и качество с новите устройства и услугите от Vivacom

Технологии Преди 51 минути

Пожар избухна в емблематичен небостъргач в Загреб

Пожар избухна в емблематичен небостъргач в Загреб

Свят Преди 51 минути

100 пожарникари се борят с огъня

<p>Важно за бизнеса!&nbsp;ЕС изисква електрификация на корпоративните автопаркове</p>

Важно за бизнеса: ЕС изисква електрификация на корпоративните автопаркове след 2035 г.

Технологии Преди 1 час

Планът идва в труден момент за сектора, тъй като силната зависимост от Китай за доставки на батерии продължава да забавят тяхното разпространение

Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията

Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията

България Преди 1 час

В преследването са участвали екипи от пет районни управления

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър

Проклятието на сестрите Кардашиян-Дженър: Тимъти Шаламе май се измъкна

Любопитно Преди 1 час

Има теория, която феновете споменават от години, че всеки мъж, който се обвърже романтично с някоя от сестрите Кардашиян–Дженър, преживява спад в живота или кариерата си

„Парасоциален“ стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо

„Парасоциален“ стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо

Любопитно Преди 1 час

Парасоциалните връзки с инфлуенсъри и чатботове променят живота ни

Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?

Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?

Свят Преди 1 час

Дни преди финала на „Мис Вселена 2025“, най-известният конкурс за красота в света преминава през голяма криза

Манията по "6-7": Как гниенето на мозъка се превърна в ритуал за свързване

Манията по "6-7": Как гниенето на мозъка се превърна в ритуал за свързване

Любопитно Преди 1 час

Какво е числото "6-7"? Истината - никой не знае, но представителите на поколението "Алфа" са обсебени от него

Днепър под масиран удар - поразени са медии, фирми и жилища

Днепър под масиран удар - поразени са медии, фирми и жилища

Свят Преди 1 час

Най-малко двама души бяха ранени при нападението

След спор: Млад мъж преби дядо си в Свищов

След спор: Млад мъж преби дядо си в Свищов

България Преди 1 час

Възрастният мъж е бил блъснат няколко пъти

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Оуен Уилсън празнува рожден ден! Ето няколко истории за звездата с неподражаемо „уау“, които малцина знаят

Edna.bg

Херо: Мечтата ми е да завърша кариерата си в Ботев

Gong.bg

ЛеБрон Джеймс отново тренира с ЛА Лейкърс

Gong.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско

Nova.bg

Как ще се извършват плащанията на 1 януари и как ще се превалутира в Българските пощи

Nova.bg