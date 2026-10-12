България

Полиглотите в парламента: Депутати владеят от китайски и арабски до 5 чужди езика

Професорка с китайски и френски, Владо Николов с четири езика и народни представители с арабски са сред най-подготвените полиглоти в парламента, докато Народното събрание обяви обществена поръчка за езикови курсове за 150 хил. евро

12 октомври 2026, 15:02
Полиглотите в парламента: Депутати владеят от китайски и арабски до 5 чужди езика
Източник: БТА

Д епутатка от “Прогресивна България” говори 5 езика, сред които китайски, нейна колежка владее арабски, а много от новите народни избраници могат да работят на по два до три езика, съобщи “24 часа”.

За разлика от управляващите по-голямата част от опозицията не са посочили в биографиите си на сайта на Народното събрание нито един език. Това може да значи, че наистина не говорят нито един, но може и просто да не са попълнили анкетите си. Защото в “черния списък” попадат и бивши външни министри като Георг Георгиев и Даниел Митов от ГЕРБ, които няма как да не говорят поне английски. Както и лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев, който е завършил Харвард.

Дипломация, международни срещи, делегации и срещи с колеги депутати по света са част от ангажиментите на народните представители извън законодателството. За целта е почти задължително да говорят поне един чужд език не само за да комуникират с колегите си, но и за да могат да се представят на достатъчно високо ниво.

Но не са редки и случаите от близкото минало, когато познанията по чужди езици на родни политици от най-висшия ешелон са се превръщали в една от най-коментираните теми у нас. Както се случи например с изказването на английски език на шефката на 51-ото НС Рая Назарян миналата есен на форум в Европарламента.

За да няма конфузни ситуации, Народното събрание обяви обществена поръчка за 150 хиляди евро за курсове на депутатите по английски, немски и френски - официалните езици на ЕС. Нивата на предлаганите уроци трябва да включват и по-специфичните изисквания в работните езици в Брюксел.

Със сигурност обаче повечето народни представители владеят поне английски, а дори и втори от тези три езика на високо ниво и това е видно от визитките им на сайта на Народното събрание. В тях избраниците попълват професията си и езиците, които знаят. Може би защото още са нови и се отнасят по-отговорно към задълженията си, но “Прогресивна България” са най-изрядни в това отношение. Само 14 от 131 депутати на Румен Радев не са посочили нито един език.

Най-впечатляващата визитка от всички със сигурност е на проф. Олга Борисова. Юристката, която през 2022 г. на едва 36 г. става най-младият професор у нас, е посочила, че говори пет езика: английски, френски, руски, испански и китайски.

“Много е трудно - поне на мен ми беше изключително трудно. Продължавам да го уча. Китайският е врата към източния дух и култура - това провокира интереса ми да започна да го уча”, разказа проф. Борисова.

Китайски учи вече три години и въпреки че го намира за предизвикателство, вече е достигнала ниво В2 по европейската езикова скала. Учителите ѝ са китайци и упражнява езика предимно с тях. Ходила е в Китай и се е впечатлила от богатата история и култура, разнообразната храна и позитивните хора.

“Още дълго ще уча китайски предвид трудността му. За мен ученето на езици е хоби, страст и богатство, така че вярвам, че в малко по-далечно бъдеще ще продължа с някой следващ, но още не съм решила кой”, казва още проф. Борисова.

Най-уверена обаче се чувства, когато говори на френски, на който чете и книги. В парламента е член на франкофонската парламентарна делегация и е председател на групата за приятелство с Испания.

В 52-ото НС има и четирима, записали по четири езика срещу имената си. Единият от тях е волейболистът и баща на младите ни спортни надежди Алекс и Мони - Владимир Николов. През последните месеци Николов изненада на няколко пъти - първо с решението си да излезе на политическия терен, после и с новината, че вече е икономист, а сега се оказва и лингвист.

Владо Николов е написал, че владее английски, френски, руски и италиански. Предвид биографията му обаче изглежда някак логично - Николов е играл четири години във Франция - в Тур и Лион, пет години в Италия. Играл е още в Турция и Япония, така че е съвсем естествено да знае английски, а и е от поколението, за което руският беше задължителен в училище.

Същите четири езика говори и съпартийката му от Сливен Светла Коджабашева.

Третият е варненецът Пламен Белов, който, преди да влезе в НС, е имал собствен бизнес в Австрия и знае не само немски, но и английски, руски и турски.

Инженер Кръстьо Врачев от “Възраждане” пък знае освен английски, немски и руски и сръбски.

Немалко избраници са се похвалили с три езика, доста - с два. Най-популярният език, както и по света, е английският - говорят го (поне) 116 депутати. Втори се нарежда руският - знаят го 81 народни представители. Като основно това са си “признали” от “Прогресивна България” и “Възраждане”. Трети по популярност в парламента е немският (15).

Източник: “24 часа”    
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