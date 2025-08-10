Известен руски режисьор се удави в България

България

Инцидентът е станал в Созопол, където вълна го е съборила и отнесла

10 август 2025, 17:19
Източник: iStock

Р уският театрален режисьор Юрий Бутусов се е удавил по време на почивката си в България, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал в Созопол, където вълна го е съборила и отнесла. Тялото му се намира в Бургас.

„Отишъл е в морето да се къпе, почивал е със семейството си в България и е имало лека буря. Не е успял да се справи с вълните и се е удавил. Ето каква абсурдна смърт“, заяви директорът на театъра „Вахтангов“ Кирил Крок.

Ново от Руския сезон в Народния театър

Бутусов е роден на 24 септември 1961 г. в Гатчина, Ленинградска област. Завършва Ленинградския корабостроителен институт, известно време работи по специалността си, занимава се с конен спорт.

През 1996 г. Бутусов завършва режисьорския факултет на Санкт-Петербургската държавна академия за театрално изкуство. От 1996 г. по покана на Владислав Пази работи като режисьор в Театъра на Ленсъвета.

Става известен през 1996 г. благодарение на дипломния си спектакъл „В очакване на Годо“. Постановката, в която главните роли играят Константин Хабенски, Михаил Трухин и Михаил Пореченков, получава две награди „Златна маска“ и е отличена с награда за най-добра режисура на фестивала „Рождественский парад“.

През 2002 г. Юрий Бутусов е поканен от Константин Райкин в „Сатирикон“ за постановката на пиесата на Е. Ионеско „Макбет“. На тази сцена режисьорът създава и спектаклите „Ричард III“ (2004), „Крал Лир“ (2006), „Чайка“ (2011), „Отело“ (2013).

Бутусов работи в Театъра на Ленсъвета до 2004 г., след което се връща там през 2011 г. като главен режисьор.

Източник: БГНЕС    
Созопол Юрий Бутусов
