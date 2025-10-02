България

Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци

Инцидентът е станал в района на кв. "Ливадето" на с. Орешак

2 октомври 2025, 14:21
Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци
Източник: ОД на МВР в Ловеч

З атворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

Камионът е катастрофирал около 12:50 часа в района на кв. "Ливадето" на с. Орешак. Няма информация за пострадали и нанесени щети.

Митов с предупреждение: Очаква се влошаване на метеорологичната обстановка утре

На място са екипи на Районното полицейско управление в Троян. 

Пътните настилки на територията на цялата област са мокри, нека водачите шофират с повишено внимание и спазват скоростните режими, призоваха от полицията.

Източник: Кореспондент на БТА в Троян Преслава Иванова    
тир катастрофа Троян Априлци
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 8 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 5 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 5 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 8 часа

