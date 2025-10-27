Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

П олицията разследва случай с 9-месечно дете с черепна фрактура в област Монтана, съобщиха от МВР.

На 26 октомври 2025 г. около 16:08 ч. в Центъра за спешна медицинска помощ – Монтана е постъпил сигнал за прието дете с фрактура на черепа.

Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка

По данни на 27-годишна майка от село Мадан, област Монтана, нейният 9-месечен син е паднал от леглото, в резултат на което е получил подутина в задната част на главата.

След извършен медицински преглед е установено, че детето има черепна фрактура и е настанено за наблюдение в МБАЛ – Монтана.

МВР разследва случай на бебе със счупени ребра

Причините и механизмът на полученото нараняване са в процес на изясняване. На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Работата по случая продължава Районното управление на МВР – Монтана.