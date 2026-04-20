Тежка катастрофа в София, пострадал е полицай

Т ежко пътнотранспортно произшествие е станало на бул. „Александър Малинов“ в София, в посока към Околовръстния път. По първоначална информация в пътния инцидент е участвал полицейски автомобил, а на място е имало пострадал служител на реда.

Свидетели съобщават, че движението в посока Околовръстното е напълно блокирано, като се е образувало сериозно задръстване. Затруднения има и в обратната посока, където също се натрупва трафик.

По техни думи лек автомобил първо се е ударил в полицейската кола, след което се е блъснал челно в стълб. На пътното платно имало човек.

От СДВР уточниха за NOVA, че сигналът за катастрофата е подаден в 12:05 часа.

Произшествието е между два автомобила. Единият е полицейски, който се движил с включена сигнализация. Пострадалият е полицай. Той е транспортиран в УМБАЛСМ „Пирогов“, добавиха още от СДВР.

Работата по изясняване на причините за пътния инцидент продължава.