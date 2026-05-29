Тежка катастрофа в Старозагорско, мъж е с опасност за живота

М ъж на 57 години е настанен за лечение в болница в Стара Загора с опасност за живота след катастрофа в Гълъбово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Мъж е в болница с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора

На 28 май 2026 г. в 07:40 часа в Районното управление в Гълъбово е получен сигнал от Филиала за спешна медицинска помощ в града за постъпил мъж, пострадал при пътнотранспортно произшествие. Изпратените на място полицейски служители са установили, че пострадалият е 57-годишен мъж. Поради здравословното му състояние той не е бил тестван с техническо средство за употреба на алкохол, като му е взета кръвна проба за анализ.

На общинския път между Гълъбово и квартал „Митьо Станев“ е открит катастрофирал лек автомобил, собственост на мъжа. Извършен е оглед на местопроизшествието, а от автомобила са иззети веществени доказателства за установяване самоличността на водача, информират от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.