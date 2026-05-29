България

Тежка катастрофа в Старозагорско, мъж е с опасност за живота

Инцидентът е станал в четвъртък в Гълъбово

29 май 2026, 11:37
Тежка катастрофа в Старозагорско, мъж е с опасност за живота
Източник: iStock photos/Getty images

М ъж на 57 години е настанен за лечение в болница в Стара Загора с опасност за живота след катастрофа в Гълъбово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Мъж е в болница с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора

На 28 май 2026 г. в 07:40 часа в Районното управление в Гълъбово е получен сигнал от Филиала за спешна медицинска помощ в града за постъпил мъж, пострадал при пътнотранспортно произшествие. Изпратените на място полицейски служители са установили, че пострадалият е 57-годишен мъж. Поради здравословното му състояние той не е бил тестван с техническо средство за употреба на алкохол, като му е взета кръвна проба за анализ.

42-годишен мъж загина при катастрофа в Стара Загора

На общинския път между Гълъбово и квартал „Митьо Станев“ е открит катастрофирал лек автомобил, собственост на мъжа. Извършен е оглед на местопроизшествието, а от автомобила са иззети веществени доказателства за установяване самоличността на водача, информират от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
Стара Загора Гълъбово пътнотранспортно произшествие катастрофа МВР полиция болница досъдебно производство пострадал криминални новини
Последвайте ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

„Това, което видях, ме шокира“: Пилотът от спасителната операция на Шумахер проговори след 12 години

„Това, което видях, ме шокира“: Пилотът от спасителната операция на Шумахер проговори след 12 години

Заради инцидента с дрон: Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана

Заради инцидента с дрон: Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джил Байдън с принцеса Кейт

Каква е принцеса Кейт зад затворени врати? Джил Байдън с неочаквано разкритие

Любопитно Преди 30 минути

Бившата първа дама на САЩ, Джил Байдън, издава своите мемоари „Поглед от Източното крило“ (View from the East Wing) на 2 юни. В откъс, споделен списание People, тя разказва за приятелството си с принцесата на Уелс – Катрин

Оцелял по чудо от „Титаник“ вдъхновил най-тъжната сцена във филма

Оцелял по чудо от „Титаник“ вдъхновил най-тъжната сцена във филма

Любопитно Преди 31 минути

Внукът на Фанг Ланг, един от малкото оцелели китайци на борда, разкрива как съдбата на дядо му в ледения Атлантик е вдъхновила Джеймс Камерън за финала на емблематичния блокбъстър. Историята му излиза наяве години след трагедията

Mazda 6е

Къде е България в общата картина за електрификация на автопарка в Европа

България Преди 43 минути

Супер мащабен анализ на ситуацията във всички страни в Европа показва различната скорост, на която вървят отделните държави, но предначертаната посока от Брюксел не се е променила

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

България Преди 49 минути

Опозицията призова за спешни финансови реформи

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

България Преди 1 час

<p>Корпорация КУБ отмени пресконференцията, излезе с официална позиция по&nbsp;казуса &bdquo;Баба Алино&ldquo;</p>

Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция

България Преди 1 час

Керана участва в бродуейския хит „Суини Тод“

Керана участва в бродуейския хит „Суини Тод“

Любопитно Преди 1 час

На 19 август Античният театър в Пловдив ще оживее с премиерата на музикалния трилър „Суини Тод“. Мащабната продукция на режисьора Петър Одажиев събира на сцената Керана и Цвети Пеняшки, потапяйки ни в зрелищния и хипнотичен свят на Стивън Сондхайм

,

Трагедия в Тексас: Огромна експлозия в жилищен комплекс взе жертви, има ранени

Свят Преди 1 час

Кадри от въздуха показаха голям сграден комплекс, изгорял напълно, с високи пламъци, издигащи се от мястото

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

Любопитно Преди 1 час

Поп иконата Мадона направи шокиращи разкрития за интимния си живот по време на промоцията на новия си албум. Тя чистосърдечно призна кой е бил най-добрият ѝ партньор в леглото, но уточни, че класира единствено мъже, които вече не са сред живите

Скандал във Варна: Украинска гимнастичка запуши ушите си със слушалки, докато звучеше руският химн

Скандал във Варна: Украинска гимнастичка запуши ушите си със слушалки, докато звучеше руският химн

България Преди 1 час

По време на награждаването златните медалистки от Русия и Беларус бяха посрещнати с демонстративно запушване на уши от страна на състезателките на Украйна.

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

Свят Преди 2 часа

<p>АЕЦ &bdquo;Запорожие&ldquo; остана без връзка със света за 12 часа</p>

МААЕ: АЕЦ „Запорожие“ остана без връзка със света за 12 часа

Свят Преди 2 часа

Това е най-продължителното подобно прекъсване в обекта от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна

Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

Свят Преди 2 часа

Докато САЩ и Пекин спорят кой ще владее Луната, тайният петдневен тест в орбита трябва да отговори на най-големия въпрос: Възможно ли е изобщо да се размножаваме и да създаваме живот извън Земята?

,

Находка на 121 млн. години: Учени откриха птица, ухажвала партньори с гигантски шлейф от пера

Любопитно Преди 2 часа

Учените смятат, че екземплярът е бил мъжки, тъй като в днешно време дългите декоративни опашни пера обикновено принадлежат на мъжките птици

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Любопитно Преди 2 часа

Автобиография от 1996 г. и страх от предателство слагат край на близкото приятелство между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън. Кралският експерт Андрю Лоуни разкрива истинските причини за разрива между двете снахи, който така и не бива изгладен

<p>Схемата &bdquo;Баба Алино&ldquo;: Проверяват длъжностни лица за прикриване на 104 незаконни сгради</p>

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

България Преди 2 часа

Четири досъдебни производства се водят по случая с мащабните незаконни постройки край Варна

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

На път: Зорница-София посреща изгрева край брега на Лимнос

Edna.bg

Барбра Стрейзънд разчувства Кан с откровен разказ за битките си в Холивуд

Edna.bg

Слави Бинев бе преизбран за mредседател на Българската федерация по таекуондо с пълно единодушие

Gong.bg

Нападнатият от мечка шеф в БФС с шокиращи разкрития

Gong.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg

Румънският президент свика Върховния съвет за национална отбрана

Nova.bg