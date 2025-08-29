България

ТЕЛК решенията вече достъпни изцяло по електронен път

„Информационно обслужване” разработи допълнителна функционалност към системата за контрол на медицинската експертиза

29 август 2025, 12:06
ТЕЛК решенията вече достъпни изцяло по електронен път
Източник: iStock

П ациентите с трайно намалена работоспособност вече могат да получават експертните решения от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) изцяло по електронен път, без да се налага да чакат получаването им по пощата или на място. Това стана възможно след като „Информационно обслужване” разработи допълнителна функционалност към системата за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ), съобщи NOVA.

Благодарение на нея всички граждани, които са регистрирани в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и разполагат с електронен подпис, могат да получат документите си изцяло автоматизирано, което спестява значително време и разходи. За да се възползват от нововъведението, пациентите с ТЕЛК трябва предварително да са регистрирани в ССЕВ и да са заявили изрично желание да получат документите си по електронен път. До този момент близо 2 600 пациенти вече са се възползвали от тази възможност.

„Разработената функционалност за получаване на експертните решения през Системата за сигурно електронно връчване облекчава максимално пациентите, голяма част от които са сред най-уязвимата част от населението, без да се налага да ходят на място при ТЕЛК комисиите или да чакат със седмици документите да им бъдат изпратени по пощата“, каза Милена Угринова, старши бизнес анализатор в Информационно обслужване.

По-думите ѝ електронизацията на процеса подпомага значително и лекарските комисии, като им спестява време за изпращането и навременното отразяване на връчването на експертните решения.

С въвеждането на възможността за получаване на ТЕЛК решенията по електронен път през ССЕВ, процесът по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност на практика се дигитализира изцяло. През Информационната система за контрол на медицинската експертиза пациентите имат възможност да подават електронни заявления за освидетелстване, без да се налага да посещават регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) и да чакат на опашки, да прикачват допълнителна медицинска информация, необходима на ТЕЛК, да обжалват решения на комисия и др.

От октомври 2020 г., когато ИСКМЕ бе пусната в експлоатация, досега през платформата са обработени над 850 000 заявления, а издадените експертни решения от ТЕЛК комисиите са над 840 000. Обжалваните решения на ТЕЛК комисиите са едва 6%. За последните 7 месеца са изцяло електронизирани над 40% от медицинските досиета на пациентите с медицинска експертиза.

Пациентите могат сами да наблюдават и контролират целия процес по издаването на медицински експертиза. През мобилното приложение еЗдраве и през сайта на Националната здравноинформационна система (НЗИС) my.his.bg гражданите с трайно намалена работоспособност имат достъп до цялата налична документация, свързана с освидетелстването – направления от общопрактикуващ лекар, заявления, протоколи от лекарски комисии, решения на ТЕЛК комисиите и др.

За Информационно обслужване

Информационно обслужване е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. Информационно обслужване е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. Информационно обслужване разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 640 висококвалифицирани експерти в различни области. Информационно обслужване е пълноправен член в асоциацията на най-развитите обществени доставчици на ИКТ услуги в Европа EURITAS. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015 за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2018 за управление на предоставяните ИТ услуги, ISO 37001:2016 за борба с подкупването и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

 

Източник: NOVA    
ТЕЛК решения Електронно връчване Информационно обслужване ИСКМЕ Дигитализация на услуги Електронно здравеопазване Намалена работоспособност Пациенти Медицинска експертиза Електронен подпис
Последвайте ни

По темата

Жена се удави в морето в Слънчев бряг

Жена се удави в морето в Слънчев бряг

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Пожар изпепели къщи в град Сърница

Пожар изпепели къщи в град Сърница

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Свят Преди 26 минути

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект

Заловиха двама, отмъкнали над 90 хиляди лева чрез фалшиви инвалидни пенсии

Заловиха двама, отмъкнали над 90 хиляди лева чрез фалшиви инвалидни пенсии

България Преди 36 минути

Мъжете са разкрити от полицията в Разград

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Любопитно Преди 1 час

43-годишният принц Уилям планира да остане в собствения си дом – по подобие на баща си, крал Чарлз

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Любопитно Преди 1 час

Какво е яла кралица Виктория и кои са били някои от любимите ѝ храни

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

България Преди 1 час

Девойката ще търпи и наказание „обществено порицание“

Тейлър Суифт върна на мода забравения диамант „Old Mine Cut“, какво трябва да знаете

Тейлър Суифт върна на мода забравения диамант „Old Mine Cut“, какво трябва да знаете

Любопитно Преди 1 час

В рамките само на едно денонощие този камък се превърна в най-коментирания бижутерски акцент онлайн

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Свят Преди 1 час

Обвиняемият е давал отровни хранителни добавки на съпругата си в продължение на месеци

.

Как спиране на тока доведе Ню Йорк до пълно спиране

Свят Преди 1 час

В един зноен летен следобед колосална повреда в електропреносната мрежа разкъса взаимосвързаните енергийни системи на САЩ и Канада

<p>&quot;Историческа победа&nbsp;за американската индустрия&quot;</p>

Окончателно: САЩ вече обмитяват и пратки с ниска стойност

Свят Преди 2 часа

Временната фиксирана ставка за ЕС е 80 долара

<p>Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца</p>

Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца

Свят Преди 2 часа

„Тук това е модел. Вече не е случайна трагедия. Казах на съпругата си, че всяка сутрин, когато оставяме децата си, не знаем дали ще се върнат живи“, казва един баща, чиято 11-годишна дъщеря е била в църквата по време на стрелбата

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

България Преди 2 часа

Той обясни, че не е викан за разпит, след като името му е било споменато и от Петя Банкова, и от Живко Коцев

Чашата с червилото на Джаки Кенеди и тайната история на хотел Raffles Le Royal

Чашата с червилото на Джаки Кенеди и тайната история на хотел Raffles Le Royal

Любопитно Преди 2 часа

От коктейла Femme Fatale и чашата с червилото на Жаклин Кенеди до тъмните години на Червените кхмери – историята на Raffles Le Royal в Пном Пен е като огледало на Камбоджа

<p>Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си</p>

"За мен това е мъчение": Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си

Свят Преди 2 часа

Пациентката беше поддържана жива, докато износи плода, заради законите против аборта в Джорджия

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Свят Преди 2 часа

Критиците виждат в това заплаха за демокрацията

Двама починаха след консумация на стриди с „бактерия, хранеща се с месо“

Двама починаха след консумация на стриди с „бактерия, хранеща се с месо“

Свят Преди 2 часа

Общият брой на заболелите вече е 34 - най-високият за последното десетилетие

Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

България Преди 3 часа

Летателна техника също се включва в гасенето

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Внимавайте! Кафе с лимон за отслабване

Edna.bg

Хайди Клум и дъщеря разпалиха страстите на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Edna.bg

Треньорът на Ракув не спал в нощта преди мача с Арда заради дискотека

Gong.bg

Пригответе се за ударна доза футболни емоции този уикенд

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Дерайлира вагон от бързия влак Бургас - София (СНИМКИ)

Nova.bg