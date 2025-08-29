Свят

Отстраниха от длъжност тайландския премиер заради телефонен разговор

Паетонгарн Шинаватра става петият министър-председател от 2008 г. насам, лишен от поста от могъщия съд

29 август 2025, 13:09
Отстраниха от длъжност тайландския премиер заради телефонен разговор
Източник: Getty Images

Т айландският премиер Паетонгарн Шинаватра беше отстранена от поста си след телефонен разговор с бившия лидер на Камбоджа. Конституционният съд на Тайланд отстрани министър-председателя за етично нарушение във връзка със спорния разговор с Хун Сен.

Решението, произнесено в петък, означава, че Паетонгарн ще бъде незабавно отстранена от длъжност. Така тя става петият министър-председател от 2008 г. насам, лишен от поста от могъщия съд.

Г-жа Паетонгарн, дъщеря на бившия премиер Таксин Шинаватра, беше отстранена на 1 юли след едногодишен мандат, който бе белязан от скандал около изтекъл телефонен разговор между нея и бившия камбоджански лидер.

В записа на разговора от 15 юни, когато напрежението на границата между двете страни се увеличаваше, тя нарекла Хун Сен „чичо“ и изглежда е критикувала тайландските военни действия. Това предизвика негативни реакции сред обществеността, тъй като критиците сметнаха приятелския тон за неуместен и заявиха, че е очернила тайландски армейски генерал.

В Конституционния съд бяха подадени няколко петиции за отстраняването ѝ, в които се твърди, че Паетонгарн е нарушила етичните стандарти, очаквани от един министър-председател.

Масови протести се проведоха пред Паметника на победата с искане за оставка, като демонстрантите държаха транспаранти с надпис „чичо не ни е приятел“. Г-жа Паетонгарн защити тона си в изтеклия разговор като техника за преговори. Въпреки това съдът отхвърли аргумента ѝ и постанови, че тя е нарушила етичните стандарти.

„Действията на (Паетонгарн) не са запазили националната гордост и са поставили личния интерес пред този на страната, което сериозно е нарушило или не е спазило етичните стандарти“, се посочва в присъдата. Съдът допълва, че поведението ѝ е „накарало обществеността да загуби доверие и вяра в тайландския премиерски пост“ и е причинило „сериозни щети“ на дейността ѝ.

„Това накара обществеността да се усъмни дали нейните действия биха били от полза за Камбоджа повече, отколкото за интересите на нацията.“

Хун Сен, с когото Паетонгарн разговаряше, бе министър-председател на Камбоджа в продължение на 38 години, докато синът му, Хун Манет, пое поста през 2023 г.

Записът на телефонния разговор се появи на фона на засилено дългогодишно напрежение на границата между Камбоджа и Тайланд, след като камбоджански войник бе убит при кратък инцидент с насилие в спорна територия през май. В края на юни двете страни проведоха петдневни боеве, при които загинаха десетки хора, а над 260 000 бяха разселени.

Решението на съда е удар за управляващата коалиция, водена от партията Pheu Thai на Паетонгарн. Спорът около телефонния разговор доведе до напускане на партията Bhumjaithai, най-големият партньор на Pheu Thai, оставяйки коалицията с минимално мнозинство в Камарата на представителите.

Сега нов министър-председател ще бъде избран чрез гласуване в Камарата на представителите. Междувременно Пумтам Уечаячай, първият заместник-министър-председател, който вече изпълнява функциите на министър-председател, ще продължи да ръководи правителството.

Източник: www.independent.co.uk    
