Творецът и образованието!

Първият учебен звънец! Той идва не само с датата 15-ти септември, но най-вече с трепетите и грижата за цялата учебна година!

Възможно ли е в сега съществуващата образователна система програмата и всичко занимания да са такива, че наистина да вдъхновяват? Да са полезни за развитието на личността и да дават други измерения на познатия учебен план?

Три пъти учител на годината, Виолин Неделчев дава личен пример за действие извън рамките!

За новите технологии и за изкуството, за “дефилето с картини във въздуха” и дронове в центъра на София, за себе си и рядко срещания размах – гледайте ни!