Любопитно

Творецът и образованието!

Възможно ли е в сега съществуващата образователна система програмата и всичко занимания да са такива, че наистина да вдъхновяват?

29 август 2025, 14:15
Творецът и образованието!

Първият учебен звънец! Той идва не само с датата 15-ти септември, но най-вече с трепетите и грижата за цялата учебна година!

Възможно ли е в сега съществуващата образователна система програмата и всичко занимания да са такива, че наистина да вдъхновяват? Да са полезни за развитието на личността и да дават други измерения на познатия учебен план?

Три пъти учител на годината, Виолин Неделчев дава личен пример за действие извън рамките!

За новите технологии и за изкуството, за “дефилето с картини във въздуха” и дронове в центъра на София, за себе си и рядко срещания размах – гледайте ни! 

Преди 3 дни
Преди 3 дни
Преди 3 дни
Преди 3 дни

Свят Преди 13 минути

Заразеният е пристигнал в Москва от Шри Ланка

България Преди 36 минути

Надписът е в чест на един от най-успешните пълководци и администратори в историята на Римската империя - Децим Теренций Генциан

България Преди 1 час

Преди малко повече от месец работник загина в машина за смилане

Любопитно Преди 1 час

Опасението е, че Гадот може да действа като „гръмоотвод“ за протести на фона на планирани демонстрации срещу Израел

Свят Преди 1 час

Собственикът се похвали, че животното е било татуирано без упойка

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „София ден и нощ“ разказа в Телеграфно подкастът как антимафиотите нахлули в дома и автокъщата му

Свят Преди 1 час

28-годишната Ани Найт сподели подробности за плашещия инцидент в своите истории в Instagram

България Преди 1 час

Вече са започнали три секторни анализа – на храните, фармацията и продуктовите такси

Свят Преди 1 час

„Искаме да поговорим и за големите въпроси на нашето време, защото има някои задачи, които можем да решим само заедно"

България Преди 1 час

Превозното средство е транспортирано в Националната следствена служба

Свят Преди 2 часа

Паетонгарн Шинаватра става петият министър-председател от 2008 г. насам, лишен от поста от могъщия съд

Любопитно Преди 2 часа

Творбата изобразява еротична сцена: мъж лежи в леглото, докато жена стои над него, частично разсъблечена

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на първокласния път I-6 София – Пирдоп в района на село Саранци

България Преди 2 часа

Една от мерките е забрана за транспорт на животни, освен ако те не са за клане

Любопитно Преди 2 часа

Блум се е хранил само с риба тон и краставица, докато се подготвял за снимките на филма "The Cut"

България Преди 2 часа

Той е висок 175 см, със слабо телосложение и с очила

