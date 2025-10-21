Любопитно

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

Все още не е установено предназначението на всички предмети, но експертите предполагат, че някои от тях може да са украсявали кон или дървена колесница

21 октомври 2025, 08:03
"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс
Източник: Istock

К онсервационни работи разкриха "изключително редки" сребристо оцветени предмети в бронзовото съкровище от Пийбълс, открито от търсач на съкровища с металотърсач.

Откритието, датиращо от периода между 1000 и 800 г. пр.н.е., е останало недокоснато в продължение на три хилядолетия, преди да бъде намерено през 2020 г. от Мариуш Степиен близо до шотландския град Пийбълс.

Съкровището, придобито миналата година от Националния музей на Шотландия (NMS), съдържа над 500 предмета, много от които "нямат археологически паралел никъде по света". Сред тях са два дрънчащи висулки, меч в дървена ножница, бронзови копчета, нанизани на връв, както и запазени останки от сложни декоративни каиши.

Първоначалната консервация е разкрила редки сребристи предмети от епоха, в която среброто все още не е било познато. Анализът показва, че цветовият ефект се дължи на високо съдържание на калай по повърхността — резултат от "съзнателна техника на обогатяване", прилагана от изключително умели занаятчии, обясняват от музея.

"Съкровището от Пийбълс е наистина уникално откритие. Никога не съм виждал нещо подобно на този блестящ, сребрист блясък на бронзовите предмети от епохата. Те буквално сияят", каза д-р Матю Найт, старши куратор по праистория в Националния музей на Шотландия.

Съкровището е предоставено на музея по реда на закона за откритите съкровища (Treasure Trove), като е изплатено възнаграждение на откривателя. То е извадено от земята като единен блок пръст и е разкопано при лабораторни условия в Националния център за музейни колекции в Единбург.

Все още не е установено предназначението на всички предмети, но експертите предполагат, че някои от тях може да са украсявали кон или дървена колесница. Според музея калайното обогатяване е придавало на вещите по-силен визуален ефект и е било знак за висок социален статус и богатство.

Очаква се консервационният процес да продължи около три години. Работата се финансира от фондации като The Leche Trust, The Pilgrim Trust и от група частни дарители.

"Работата по съхранението на съкровището от Пийбълс е рядък привилегий и истински връх в кариерата ми", сподели консерваторът Бетан Брайън. "Освен почистването от пръст и корозия, е изключително важно да запазим колкото се може повече органичен материал за бъдещи изследвания. Моментът, в който започна да се появява сребристата повърхност, беше магически, тайна, разкрита след 3000 години."

Източник: Sky News    
Съкровище от Пийбълс Бронзова епоха Археология Шотландия Консервация Металотърсач Сребристи артефакти Калаено обогатяване Древни занаяти Национален музей на Шотландия
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
