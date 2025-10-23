България

Съставен е акт за премахване на незаконния строеж в Елените

Това съобщиха от Дирекцията за национален строителен контрол на интернет

23 октомври 2025, 23:01
Източник: БТА

С ъставен е констативен акт за премахване на незаконен строеж "Корекция на трасето (коритото) на р. Козлука и земни насипи", намиращ се в землището на Свети Влас, ваканционно селище Елените. Това съобщиха от Дирекцията за национален строителен контрол на интернет.

Съобщението за съставения акт е залепено на мястото на строежа.

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

Актът е издаден на основание чл. 225 от Закона за устройство на територията поради установяване на незаконно строителство. 

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района. 

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

На 22 октомври собственици на пострадали имоти в курорта инициираха подписка срещу събарянето на сгради в Елените.

За период от 15 години и немалко подадени преписки за обекти в местност Козлука, няма досие на нито един обект, преминал през процедура за оценка на въздействие или по-ниско ниво на екологична оценка, съобщи на 8 октомври министърът на околната среда и водите Манол Генов, който представи резултатите от проверката на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие. 

Източник: БТА, Галя Тенева    
Незаконен строеж Елените ДНСК
Тежък инцидент с български военен парашутист

Тежък инцидент с български военен парашутист

Китай спря покупките на руски морски петрол

Китай спря покупките на руски морски петрол

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Путин с коментар на санкциите от Тръмп за Русия

Путин с коментар на санкциите от Тръмп за Русия

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

