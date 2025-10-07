Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

В ременно затворен е пътят Асеновград - Смолян в посока Смолян заради паднала скална маса върху пътното платно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Всички моторни превозни средства изчакват на място. Работи се по отстраняването на падналите камъни.

Спешни мерки са предприети за разчистване на падналата скална маса, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът за свлачището е получен около 11:45 ч. на тел. 112.

На място са екипи на районното управление, автомобилите, движещи се към Смолян, се пренасочват по обходен маршрут още в центъра на Асеновград, предаде БТА. Попадналите в задръстването коли след изхода на града се пропускат поетапно. Движението за влизане в Асеновград не е преустановено.