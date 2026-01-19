Любопитно

Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства

19 януари 2026, 10:41
Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите
Източник: iStock

М алко известно приложение за офлайн съобщения, стартирано от съоснователя на Twitter Джак Дорси, се очертава като ключова спасителна артерия за угандийците, откъснати от интернет преди оспорвани избори, които биха могли да удължат четиридесетгодишното управление на президента Йовери Мусевени, съобщава Reuters

Според изследователската фирма Apptopia, Bitchat се изкачи начело на магазините за приложения на Apple и Google в африканската страна, след като регистрира над 28 000 изтегляния тази година. Това е почти четирикратно увеличение спрямо предходните два месеца взети заедно.

Данните показват, че употребата му в Иран е скочила повече от три пъти, тъй като спиранията на интернет от духовните управници на страната, насочени към потушаване на национални протести, принуждават хората да търсят заобиколни решения.

Дорси, който заяви, че е „частично виновен“ за централизацията на интернет и съжалява за това, стартира Bitchat миналата година след това, което той определи като седмица програмиране през юли.

Приложението има минималистичен потребителски интерфейс и не изисква влизане - нарастващата му популярност напомня за нарастващата роля, която Twitter изигра по време на Арабската пролет, като позволи на активистите да излъчват кадри в реално време на протести и полицейско насилие.

За разлика от Twitter, който сега се нарича X, Bitchat не изисква интернет или клетъчна свързаност. Той използва Bluetooth mesh технология, за да създаде децентрализирана, офлайн мрежа, където съобщение от един човек използва телефона на друг човек като стъпка, за да прехвърли текста, докато достигне до местоназначението.

Макар и да не са толкова популярни, колкото услугите за съобщения като WhatsApp или iMessage на Apple, услугите за съобщения, базирани на Bluetooth, през годините се превърнаха в предпочитана опция за протестиращите, тъй като правителствата все по-често налагат спиране на интернет.

Активисти по време на продемократичните протести в Хонконг през 2020 г. се обърнаха към приложения като Bridgefy, което се захранва от същата технология. Bridgefy беше изтеглено над 1 милион пъти и в Мианмар през 2021 г., след като военните в страната завзеха властта.

Нарастващи се спирания на интернет

Боби Уайн, угандийска поп звезда и основен кандидат на опозицията, призова хората в страната в края на миналия месец да изтеглят Bitchat, заявявайки, че правителството планира скорошно спиране на интернет, за да гарантира, че гражданите „не се организират и проверяват резултатите от изборите си“.

Как работи Bitchat

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства, пише Times of India.

Ето как функционира:

  • Връзка между устройства: Телефоните, оборудвани с Bitchat, се разпознават взаимно чрез Bluetooth.
  • Няма централен сървър: За разлика от WhatsApp или Telegram, съобщенията не преминават през външни сървъри.
  • ​Мрежова връзка: Ако получателят не е наблизо, съобщението „прескача“ от телефона на един потребител към друг, докато достигне местоназначението си. Тази техника се нарича мрежова маршрутизация и позволява на съобщенията да пътуват на разстояния, далеч извън стандартния обхват на Bluetooth – до 300 метра (984 фута).
  • Не са необходими лични идентификатори: Приложението не изисква телефонен номер, имейл адрес или други лични данни.

​Това прави Bitchat особено полезен в сценарии като музикални фестивали, политически протести, природни бедствия или отдалечени селски райони, където мрежовата инфраструктура може да е слаба или недостъпна.

Bitchat осигурява пълна поверителност с криптиране от край до край

Една от най-забележителните характеристики на Bitchat е ангажиментът му към сигурността и поверителността на потребителите. Съобщенията са криптирани от край до край, което означава, че само подателят и целевият получател могат да ги прочетат. Междинните устройства, които помагат за предаването на съобщението, не могат да декриптират съдържанието му.

Освен това, Bitchat елиминира често срещани проблеми с поверителността, срещани в други приложения:

  • Няма събиране на данни
  • Без реклами
  • Няма проследяване на потребителите
  • Няма свързани акаунти или телефонни номера

Това го прави привлекателен за потребители, загрижени за поверителността, и активисти, които искат да комуникират сигурно, без наблюдение или излагане на метаданни.

Източник: Reuters / Times of India    
Bitchat Джак Дорси Офлайн съобщения Спирания на интернет Избори в Уганда Bluetooth mesh мрежа Криптиране от край до край Приложение за поверителност Комуникация на активисти Децентрализирани съобщения
