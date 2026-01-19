Носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

П ървите две седмици на 2026 г. стартираха носталгична тенденция в интернет, тъй като потребителите на социалните медии се опитват да върнат времето назад с ретро снимки и с хаштагове „2026 е новата 2016 г.“, предаде The Independent.

През последните няколко седмици потребителите на социалните медии, скролвайки в Instagram или TikTok, вероятно са попадали на публикации, показващи тъмни, изписани вежди, филтър на кученце от Snapchat, зърнести снимки, направени с iPhone, играта Pokémon Go и колиета по врата (чоукъри), докато потребители си спомнят с носталгия за изминалото десетилетие.

Откакто започна новата година се възвърнаха и част от трендовете от 2016 г. - потребители споделят снимки как са се променили през това десетилетие, видеа за тогавашната мода и грим, драстично по-различни от минималистичните визии днес.

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата, според BBC. Над 56 милиона видеоклипа са направени с помощта на мъгляв филтър в приложението, вдъхновен от годината.

Знаменитости и инфлуенсъри също се присъединиха към тенденцията. Селена Гомес публикува стари снимки от турнето си по това време, а Чарли Пут публикува видеоклип, в който имитира хит песента си от 2016 г., „We Don’t Talk Anymore“.

Защо точно 2016 г.?

Освен че отбелязва 10-годишнината, годината беше забележителна за феномените на попкултурата – Бионсе издаде „Lemonade“, Тейлър Суифт дебютира с изрусената си коса на Coachellа, "The Chainsmokers" и Дрейк доминираха в радиото, а платформата за кратки видеоклипове Vine все още беше изключително популярна, преди приложението да бъде спряно през януари 2017 г.

The vibes were definitely vibing in #2016. ✨️



The trend is rooted in nostalgia, with many online reminiscing about 2016 as a "simpler" time. (Source: People)



🔗: https://t.co/0E6kIfuHzh pic.twitter.com/vDrJQgzQrO — AOL.com (@AOL) January 18, 2026

Но тенденцията „2026 е новата 2016 г.“ е нещо повече от максималистична естетика и културни забележителности. Изглежда, че интернет потребителите се възползват от възможността да си спомнят за по-прост свят от този, който съществува сега.

През 2016 г. пандемията от коронавирус все още беше години напред. Два мандата на Доналд Тръмп като президент бяха само на хоризонта. Генерираното от изкуствен интелект съдържание все още не беше наводнило социалните медии с дезинформация.

„Ще се радвам да се върна към живота през 2016 г.“, написа един потребител на X относно тенденцията. Друг добави: „Човече, какво време за живеене.“

2016 nostalgia: Why social media is buzzing about the last decade. Read more: https://t.co/g4cq2cURTL pic.twitter.com/eCJSn6pSxG — Complex (@Complex) January 16, 2026

Но докато тази „оцветена в розово“ тенденция може да представи 2016 г. като затишие пред буря, Кейти Росейнски от "The Independent" твърди, че хората, участващи в тенденцията, забравят, че годината е носила своите проблеми. Носталгията от времето преди едно десетилетие обаче не изглежда да спира.