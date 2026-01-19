Любопитно

Носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата

19 януари 2026, 10:54
Носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи
Източник: iStock

П ървите две седмици на 2026 г. стартираха носталгична тенденция в интернет, тъй като потребителите на социалните медии се опитват да върнат времето назад с ретро снимки и с хаштагове „2026 е новата 2016 г.“, предаде The Independent

През последните няколко седмици потребителите на социалните медии, скролвайки в Instagram или TikTok, вероятно са попадали на публикации, показващи тъмни, изписани вежди, филтър на кученце от Snapchat, зърнести снимки, направени с iPhone, играта Pokémon Go и колиета по врата (чоукъри), докато потребители си спомнят с носталгия за изминалото десетилетие.

Откакто започна новата година се възвърнаха и част от трендовете от 2016 г. - потребители споделят снимки как са се променили през това десетилетие, видеа за тогавашната мода и грим, драстично по-различни от минималистичните визии днес.

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата, според BBC. Над 56 милиона видеоклипа са направени с помощта на мъгляв филтър в приложението, вдъхновен от годината.

Знаменитости и инфлуенсъри също се присъединиха към тенденцията. Селена Гомес публикува стари снимки от турнето си по това време, а Чарли Пут публикува видеоклип, в който имитира хит песента си от 2016 г., „We Don’t Talk Anymore“.

Защо точно 2016 г.?

Освен че отбелязва 10-годишнината, годината беше забележителна за феномените на попкултурата – Бионсе издаде „Lemonade“, Тейлър Суифт дебютира с изрусената си коса на Coachellа, "The Chainsmokers" и Дрейк доминираха в радиото, а платформата за кратки видеоклипове Vine все още беше изключително популярна, преди приложението да бъде спряно през януари 2017 г.

Но тенденцията „2026 е новата 2016 г.“ е нещо повече от максималистична естетика и културни забележителности. Изглежда, че интернет потребителите се възползват от възможността да си спомнят за по-прост свят от този, който съществува сега.

През 2016 г. пандемията от коронавирус все още беше години напред. Два мандата на Доналд Тръмп като президент бяха само на хоризонта. Генерираното от изкуствен интелект съдържание все още не беше наводнило социалните медии с дезинформация.

„Ще се радвам да се върна към живота през 2016 г.“, написа един потребител на X относно тенденцията. Друг добави: „Човече, какво време за живеене.“

Но докато тази „оцветена в розово“ тенденция може да представи 2016 г. като затишие пред буря, Кейти Росейнски от "The Independent" твърди, че хората, участващи в тенденцията, забравят, че годината е носила своите проблеми. Носталгията от времето преди едно десетилетие обаче не изглежда да спира. 

Източник: The Independent    
Носталгия Социални медии Тенденция 2026 2016 Ретро филтри Попкултура 2016 Дигитални архиви Спомени от миналото TikTok тренд Интернет култура Отминала епоха
Последвайте ни

По темата

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Гърция става Big Brother, 8 AI пътни камери са снимали 29 000 нарушители

Гърция става Big Brother, 8 AI пътни камери са снимали 29 000 нарушители

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

България Преди 15 минути

Сингълът събира в едно балканска емоция, лична история и хоро, създадено специално за видеото

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Свят Преди 23 минути

Това не включва полуавтономния Кюрдистански регион

Снимката е илюстративна

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Свят Преди 1 час

Рекордни снеговалежи, жертви и блокирани градове: Русия под снежен натиск от Камчатка до Москва

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

Свят Преди 1 час

Както показаха необмислените коментари на Кая Калас, шегите и изпусканията на езика често разкриват много повече от внимателно подготвената реч

След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

Любопитно Преди 1 час

Според близки до звездата, кънтри певецът има сериозна нова връзка, докато Никол Кидман прекарва все повече време с дъщерите им

Снимката е илюстративна

Студ и сняг обхванаха Турция, отменени са над 100 полета от и до Истанбул

Свят Преди 1 час

Прогнозите са лошото време да продължи и утре, възможни са поледици

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

Свят Преди 1 час

Полицията похвали приятелите му, че незабавно са извадили припадналото момче от водата преди да пристигнат спасителите, което му е дало шанс да оцелее

<p>Силно земетресение разлюля&nbsp;Джаму и Кашмир</p>

Силно земетресение разлюля индийската съюзна територия Джаму и Кашмир

Свят Преди 1 час

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Свят Преди 1 час

<p>BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)</p>

BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Макар и дискусионен на визия, този плъг-ин хибрид предлага изключителна икономия за габаритите и теглото си (гони 2,3 тона), прекрасен на дълъг път, просто създаден да навърта километри, а като динамика е по-бърз от М5 (Е60) с неговия V10 от Ф1

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Свят Преди 1 час

​Като не успява да разбере какво стои зад стремежа на Америка да рестартира отношенията си с Русия, ЕС рискува да пропусне шанса си за глобална значимост

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Технологии Преди 1 час

Гладът за RAM, SSD и други компоненти, който е провокиран от огромните строежи на центрове за данни за AI, продължава да се увеличава, което води до вдигане на цените все повече устройства, включително смартфони, лаптопи и таблети

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

България Преди 1 час

Сред причините за издаването им са констатирани несъответствия с правната рамка и нужда от актуализиране на нормативни документи

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"

Свят Преди 2 часа

Американският Пентагон е наредил на около 1500 войници в активна служба, базирани в Аляска, да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота на фона на ескалиращото анпрежение след смъртта на Рене Гуд

<p>Тръмп обеща премахване на &quot;руската заплаха&quot; от Гренландия</p>

Тръмп обеща действия за премахване на "руската заплаха" от Гренландия

Свят Преди 2 часа

Той твърди, че НАТО от 20 години настоява Дания да реши проблемите със сигурността, и заявява, че "това ще бъде направено" по отношение на безопасността на арктическата територия

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

Свят Преди 2 часа

„Световният мир е в опасност!“, написа Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Антоанет Пепе с малката Беатрис в болница

Edna.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

БФС и Vivacom подписаха нов спонсорски договор

Gong.bg

Левски остана без десни бекове за следващата проверка

Gong.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg

Добрич въведе мерки срещу грипа

Nova.bg