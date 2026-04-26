Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд

26 април 2026, 10:13
О трядът на Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст в Кюстендил е провел акция вчера по спасяване на парапланерист, който се е заплел в дърво, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на БЧК.

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд.

От ПСС на БЧК информираха, че днес като цяло условията в планините са добри. Във високите части продължава да има снежна покривка. В района на „Алеко“ тя е около 50 см, на връх Ботев е почти три метра.

Вятърът е слаб, до умерен вятър в алпийския пояс, температурите са положителни, добавиха планинските спасители.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за силен вятър в няколко области на страната. 

Източник: БТА/Нелли Желева    
Георги Кандев срещу „Картофа" и „Светльо": Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

„Изглеждаше доста зловещо": 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Удар на „Митница"- София: Разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция „Митница“- София са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид. Служители на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо“

Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм" на годишнината от катастрофата в Чернобил

На 26 април 1986 г., в 1:23 ч., реактор №4 в Чернобилската атомна електроцентрала в Съветска Украйна избухва

Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

От покривите на Пенсилвания до балната зала на хотел „Хилтън“ – как 47-ият президент на САЩ се превърна в най-мишената фигура в модерната история

Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

Десетилетия по-късно един от свидетелите и ликвидаторите в Чернобил – украинецът Серхий Мирни – разказва за първите дни след експлозията, за митовете около радиацията и за уроците, които човечеството все още не е научило

Спрете да мажете кърлежите с олио! Експерт с важни съвети за здравето през пролетта

С настъпването на по-топлите месеци темата за сезонните инфекции отново излиза на преден план. Iнфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира активността на крълежите, ръста на случаите на морбили и очакванията около новите варианти на COVID-19

Двама президенти, един и същ адрес и 45 години разлика. Историята във Вашингтон се повтори с плашеща точност, превръщайки хотел „Вашингтон Хилтън“ в най-опасното място за американските лидери

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

За модерните хакери традиционните пароли вече не представляват особено предизвикателство. Те разполагат с много начини да ги заобиколят или отгатнат и затова според британски регулатор е време да се премине към нови, по-добри и сигурни технологии

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Докато радиоактивният прах се утаява върху гори и реки, отравяйки водните запаси и храната, флората и фауната, той също така се вгражда неизличимо в културното въображение. Четиридесет години по-късно все още се опитваме да разберем какво се е случило – и какво означава то

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха изведени набързо от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом от агенти на „Сикрет Сървис“ в събота вечер, след като въоръжен мъж стреля по агент на „Сикрет Сървис“

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Групировката каза, че е действала съвместно с туарегските бунтовници в страната

Темата „Модата е изкуство" ще доминира на "Мет гала" 2026

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата „Метрополитън“

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан се удължава с две седмици

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

"Режимът на сръбския президент Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона"

