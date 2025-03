Спасиха украинец и туркиня, бедстващи край Бургас

Г раничният полицейски кораб "Обзор" участва в операция по спасяване на двама чужденци в бедстваща лодка в Черно море, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Оттам информираха, че случаят е от 2 март. Сигналът за инцидента, на около 13 морски мили източно от Маслен нос, е подаден около 20:45 ч. в Гранично полицейско управление-Царево чрез тел. 112.

Незабавно е създадена организация и е насочен дежурният граничен полицейският кораб "Обзор". Чрез Локалния координационен център в Созопол е потърсено съдействие за извършване на оглед и от риболовен кораб. На около 12 морски мили източно от брега е установена гумена лодка с мъж и жена на борда. Те са качени на риболовния кораб, който е бил по-близо, а след това - на борда на граничния кораб, който се насочил към пристанището в Бургас.

Чужденците са предадени на служители от Гранично полицейско управление-Бургас. Извършен им е медицински преглед, който е установил, че състоянието им е добро.

От проведените първоначални разговори с двамата бедстващи, граничните полицаи установили, че са украински гражданин и турска гражданка. Те разказали, че преди три дни тръгнали от Одеса с намерение да стигнат до Варна. На 2 март около обяд са потърсили помощ от кораб GERDA S и са се качили на борда му. Когато са разбрали, че плавателният съд няма да посети българско пристанище и пътува за Румъния, решили да слязат от борда и да продължат за Варна. Впоследствие двигателят на лодката се повредил, времето се влошило и те решили да отстранят двигателя, за да олекотят лодката. Тогава подали сигнал на тел. 112 за помощ.

В Регионалната дирекция на "Гранична полиция" е получена информация от румънската гранична полиция, че моторният кораб GERDA S е подал сигнал за качени бедстващи лица на борда, които не са пожелали да пътуват за Румъния и впоследствие са слезли от борда на кораба, като са се насочили към българския бряг.

Чужденците, установени при проведената спасителна операция, са представили на снимки на телефон документи за самоличност – лична карта на 45-годишна турска гражданка и снимка на паспорта на 43-годишен гражданин на Украйна.

При проверка на данните на лицата в информационните системи граничните полицаи установили, че украинският гражданин има забрана за влизане или пребиваване на територията на Шенген. Двамата чужденци са задържани.

След доклад до Районната прокуратура е образувано досъдебно производство по чл. 279 от Наказателния кодекс: "Кoйтo влeзe или излeзe пpeз гpaницaтa нa cтpaнaтa бeз paзpeшeниe нa нaдлeжнитe opгaни нa влacттa или мaĸap c paзpeшeниe, нo нe пpeз oпpeдeлeнитe зa тoвa мecтa, ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa дo пeт гoдини и c глoбa oт cтo дo тpиcтa лeвa".