София отбелязва Деня на Европа с богата програма

8 май 2026, 19:27
Н а 9 май София ще отбележи Деня на Европа с богата програма от събития, които ще съберат граждани и гости на столицата около ценностите на европейското единство, култура и солидарност.

Празничният ден ще започне в 10:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ с велопохода „Обиколка за Европа“, организиран от Столичната община и Посолството на Италия. Събитието е вдъхновено от духа на международното колоездачно състезание Giro d’Italia,  чийто финал е на 10 май в София. В шествието ще се включат кметът на София Васил Терзиев, посланици на страни членки на Европейския съюз, много граждани и любители на велосипедния спорт.

От 11:00 до 18:00 ч. в парковото пространство на НДК ще бъде разположено „Европейско селище“ с информационни щандове,  където посетителите ще могат да се срещнат с представители на европейските институции и информационни мрежи, както и да опитат от кухнята на различни европейски държави.

В 11:30 часа на откритата сцена в парка на НДК ще започне концерт на Софийския духов оркестър с популярна европейска музика, а в 12:00 часа оркестърът ще изпълни „Ода на радостта“ – химна на Европа. Изпълнението ще бъде част от национална инициатива, в която духови оркестри от десетки населени места в България ще изпълнят едновременно произведението като символ на принадлежността на страната към европейското семейство.

Празничната програма ще продължи с инициативата „Европа танцува“ от 12:30 до 13:30 ч., когато талантливи деца от софийски училища ще представят танци по музика от различни държави членки на Европейския съюз.

 В 14:00 часа ще се проведе младежки дебат на тема: „Безопасно колоездене в града“.

Кулминацията на Деня на Европа ще бъде вечерният концерт от 17:30 ч. на откритата сцена на НДК с участието на популярните млади изпълнители Вениамин, Дара Екимова и Елизабет. Събитието ще събере публиката с музика, танци и послание за единство, свързаност и общо европейско бъдеще.

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Българката Ивелина Банялиева избрана за общински съветник във Великобритания

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Джоел Уайншанкър е известен като администратор на Грейсланд - домът на Елвис Пресли в Мемфис

Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте

Въпросната жена е била пътничка на същия полет, с който е пътувал и пациентът, починал по-рано в Йоханесбург, след като е бил на круизния кораб "Хондиус", където се е заразил с вируса

Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Огънят обхванал за секунди стоката, която била в ремаркето

Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Публикуването на 162 файла от Пентагона идва след президентска заповед от февруари, която изисква по-голяма прозрачност относно извънземен живот, UAP и НЛО

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина"

Разкриват временна автобусна линия заради спиране работата на две метространции

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол... като се е възползвал от обстановката в региона“

Лятото идва като вълна: Успешните обекти в Бургаска област планират преди да ги залее

Сезонът не прощава хаотичните заявки, липсите и „ще поръчам утре“

Модният избор на Кралица Камила, който изненада всички

Вместо традиционна рокля, кралица Камила шокира с панталони и маратонки в Бадминтон! Тази дръзка „модна революция“ напомня за срещата ѝ с Анна Уинтур от Vogue, която дори свали емблематичните си очила пред неочаквания шик на кралската особа

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Християн Мицкоски покани новоизбраният министър-председател на България Румен Радев да посети страната

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

„Досиетата „Епстийн": между сензацията и доказателствата" в „Темата на NOVA"

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

“В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Ебрахим Золфакари заяви днес, че Съединените щати са нарушили примирието, като са атакували ирански петролен танкер и друг плавателен съд, навлизащ в Ормузкия проток

