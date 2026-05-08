София отбелязва Деня на Европа с богата програма

Н а 9 май София ще отбележи Деня на Европа с богата програма от събития, които ще съберат граждани и гости на столицата около ценностите на европейското единство, култура и солидарност.

Празничният ден ще започне в 10:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ с велопохода „Обиколка за Европа“, организиран от Столичната община и Посолството на Италия. Събитието е вдъхновено от духа на международното колоездачно състезание Giro d’Italia, чийто финал е на 10 май в София. В шествието ще се включат кметът на София Васил Терзиев, посланици на страни членки на Европейския съюз, много граждани и любители на велосипедния спорт.

От 11:00 до 18:00 ч. в парковото пространство на НДК ще бъде разположено „Европейско селище“ с информационни щандове, където посетителите ще могат да се срещнат с представители на европейските институции и информационни мрежи, както и да опитат от кухнята на различни европейски държави.

В 11:30 часа на откритата сцена в парка на НДК ще започне концерт на Софийския духов оркестър с популярна европейска музика, а в 12:00 часа оркестърът ще изпълни „Ода на радостта“ – химна на Европа. Изпълнението ще бъде част от национална инициатива, в която духови оркестри от десетки населени места в България ще изпълнят едновременно произведението като символ на принадлежността на страната към европейското семейство.

Празничната програма ще продължи с инициативата „Европа танцува“ от 12:30 до 13:30 ч., когато талантливи деца от софийски училища ще представят танци по музика от различни държави членки на Европейския съюз.

В 14:00 часа ще се проведе младежки дебат на тема: „Безопасно колоездене в града“.

Кулминацията на Деня на Европа ще бъде вечерният концерт от 17:30 ч. на откритата сцена на НДК с участието на популярните млади изпълнители Вениамин, Дара Екимова и Елизабет. Събитието ще събере публиката с музика, танци и послание за единство, свързаност и общо европейско бъдеще.