България

Социалният министър предлага майчинските през втората година да станат 1100 лева

Вече съм подписал предложението, заяви Борислав Гуцанов

1 октомври 2025, 13:26
Социалният министър предлага майчинските през втората година да станат 1100 лева
Източник: iStock photos/Getty images

"Ще направя предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. Вече съм подписал предложението." Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който посети Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора.

"Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%", каза още министърът.

Важно: Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през октомври

По думите му това би накарало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката.

"Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства", коментира министърът. 

Друго предложение е за повишаване на парите за първо, второ и трето дете, посочи също той.

"Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа", обясни Гуцанов.

По повод Международния ден на възрастните хора социалният министър увери, че за ресорното министерство тази група от обществото е приоритет. "Нас няма да ни има, ако ги няма нашите родители - това е взаимна връзка", каза той. 

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
Гуцанов майчинство средства увеличение
Последвайте ни

По темата

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Амал блести в кадифена мини рокля редом до Джордж Клуни (СНИМКИ)

Амал блести в кадифена мини рокля редом до Джордж Клуни (СНИМКИ)

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Октоберфест е затворен, полицията откри експлозиви и капани в Мюнхен

Октоберфест е затворен, полицията откри експлозиви и капани в Мюнхен

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан намира необичайни съюзници в опита си да блокира Украйна за членство в ЕС

Орбан намира необичайни съюзници в опита си да блокира Украйна за членство в ЕС

Свят Преди 5 минути

Други европейски лидери може да не са съгласни с Унгария, но някои подкрепят правото ѝ на вето на всяка стъпка от процеса на присъединяване

Тръмп заплашва да уволни генерали „на място“, ако не му харесват

Тръмп заплашва да уволни генерали „на място“, ако не му харесват

България Преди 22 минути

Тръмп засилва напрежението между цивилното и военното ръководство, заплашвайки да уволни генерали на момента и обявявайки край на политическата коректност в армията

,

Въвеждат цифрова идентичност за всеки българин

България Преди 51 минути

Създават нови регистри за дигитализация на ключови публични услуги

<p>Тайният детайл в сватбената рокля на Селена Гомес</p>

Селена Гомес скри трогателен детайл за Бени Бланко в сватбената си рокля

Любопитно Преди 1 час

Феновете бързо забелязаха тайния детайл в една от трите ѝ рокли на Ralph Lauren

<p><span font-size:="" helvetica="" segoe="" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">Ракът сред младите скочи със&nbsp;79% за 30 години</span></p>

Случаите на рак в ранна възраст по света са скочили със 79% за 30 г.

Свят Преди 1 час

Хората, родени след 1990 година, имат постоянен ръст на риска от 17 различни вида рак

.

Банките взели от клиентите си 1,5 млрд. лв. от такси

България Преди 1 час

Печалбата им отново расте, отчете БНБ

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

Свят Преди 1 час

Докато подкрепата за продължаване на войната пада до най-ниското си ниво, Кремъл засилва наратива "Русия срещу Запада", за да поддържа общественото настроение

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

България Преди 1 час

Определението на съда е след жалба на един от кандидатите - Сашо Йовков

<p>НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото</p>

НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото

България Преди 1 час

„Никой няма да загуби своя доход. Възможно е да получите повече, но няма да получите по-малко“, увери управителят на НОИ, Весела Караиванова

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян доведе 12-годишната си първородна дъщеря, за да отпразнуват съвместното партньорство на марката ѝ с Nike

<p>Емили Блънт за АI актриса: Господи, ние сме обречени</p>

Емили Блънт за АI актрисата Тили Норуд: Господи, ние сме обречени

Любопитно Преди 1 час

AI актрисата е създадена от холандската актриса Елин ван дер Велден, която иска Норуд да стане „следващата Скарлет Йохансон“

,

Португалия затяга правилата за мигрантите

Свят Преди 1 час

С гласовете на консерваторите и десните популисти парламентът в Лисабон прие нов, по-строг закон за чужденците

Украинският бастион Краматорск: Непреклонност срещу руския натиск на фронта

Украинският бастион Краматорск: Непреклонност срещу руския натиск на фронта

Свят Преди 1 час

Как се живее с градовете на фронтовата линия в Украйна

<p>ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари</p>

ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари, въпрос на политическа воля е

България Преди 1 час

Партията започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

България Преди 2 часа

Постижението на националния ни отбор по волейбол е исторически момент за България, отбеляза спортният министър Иван Пешев

<p>&quot;Никой няма да спечели от ядрена авария&quot;, предупреждава Гроси</p>

След като Зеленски алармира за спряното захранване на Запорожката АЕЦ, Гроси - "Никой няма да спечели от ядрена авария"

Свят Преди 2 часа

Заради руски обстрел дизеловите генератори осигуряват аварийно захранване, докато централата остава седмица без връзка с електромрежата, предупреждава Зеленски

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

17 признака, според които щяха да те обявят за вещица през 1692 г.

Edna.bg

Принцеса Ан в окото на войната: Изненадващо посещение в Украйна

Edna.bg

Роби Уилямс пусна снимка с Бербатов след зрелищния концерт в София

Gong.bg

Фактите говорят: Лапоухов без ключова намеса на вратата на ЦСКА

Gong.bg

И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици

Nova.bg

Депутатите, президентът и патриархът почетоха успеха на националния ни отбор по волейбол (ОБЗОР)

Nova.bg