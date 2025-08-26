България

Сметната палата: Трикратно повече дарения за партиите през октомври 2024 г.

Предизборната кампания е струвала на одитираните участници 7,2 млн. лева

Сметната палата: Трикратно повече дарения за партиите през октомври 2024 г.
Р азмерът на паричните дарения от физически лица за участници в парламентарните избори на 27 октомври 2024 г., е три пъти по-голям спрямо кандидатите при предишния вот за Народно събрание на 9 юни същата година, пише NOVA

Това става ясно от одит на Сметната палата.

В октомврийския вот са се включили общо 29 участника (19 политически партии (ПП), 9 коалиции от партии (КП) и един инициативен комитет (ИнК), при 31 участника четири месеца по-рано. Общата сума на направените за есенния вот 345 броя дарения от физически лица, надвишаващи минималната заплата от 933 лв. за одитирания период, е близо 1,56 млн. лв. При пролетния вот от 361 броя дарения са събрани малко над 510 хил. лв.

По-голям е и размерът на сумите за партии и коалиции, предоставени от кандидати: 994 хил. лева за 9 юни спрямо малко над 1,5 млн. лв. за 27 октомври.

При одита на Сметната палата са проверени 18 участника в последните парламентарни избори – 8 партии, 9 коалиции и един инициативен комитет. 

Предизборната кампания е струвала на одитираните участници 7,2 млн. лева, като 5,9 млн. лева са извършените от тях разходи, а 1,3 млн. лева е общата стойност на получените непарични средства или дарения.

Общият размер на приходите е 7,3 млн. лв. - 2 ,7 млн. лв. за партиите, 4,6 млн. лв. за коалициите. Инициативният комитет е разполагал с 1 726 лв.

Приходите на партиите:

- Собствени средства (държавна субсидия, членски внос и др.) - 1,8 млн. лева (67 на сто от всички приходи)

- Дарения от физически лица - 421 хил. лв. (15 на сто)

- Предоставени средства от кандидати - 330 хил. лв. (12 на сто)

- Средства за медийни пакети – 159 хил. лв. (6 на сто)

Приходите на коалициите:

- собствени средства на политическите партии, участващи в тях (държавна субсидия, членски внос и др.) - малко над 2 млн. лева (45 на сто от всички приходи)

- дарения - 1,1 млн. лв. (25 на сто)

- финансирания от кандидати - 1,2 млн. лв. (26 на сто)

- средства за медийни пакети - 177,5 хил. лв. (4 на сто)

Приходите на инициативния комитет:

- предоставени средства от член на ИнК – 230 лв.

- собствени средства на кандидата – 1 496 лв.

От общия размер на приходите от собствени средства, делът на държавната субсидия е 62 на сто за партиите и 27 на сто за коалициите. За членския внос е съответно 3 на сто и 11 на сто.

Разходи

Разходите, извършени от одитираните участници в изборите, са общо 5,9 млн. лв., като партиите са похарчили 2,7 млн. лева, а коалициите – близо 3,2 млн. лева. Инициативният комитет е похарчил 130 лв.

Най-голям е делът на разходите за външни услуги - 5,4 млн. лева (93 на сто)

- За медийни услуги: близо 3,2 млн. лева

- За консултантски услуги: 52 400 лв.

- За плакати, флаери, диплянки, брошури: 1,2 млн. лв.

- за масови прояви (публични събрания, концерти и др.): 308,6 хил.лв.;

- за пощенски и куриерски услуги, телефони: 32 529 лв.

- за наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения: 581 679 лв.

- други разходи за външни услуги: 95 887 лв.

Участници с най-голям размер на финансиране на предизборната кампания (общ размер на извършените разходи и обща стойност на получените непарични средства/дарения):

1. КП „ПП- ДБ“ - 1,3 млн. лева

2. КП „ДПС – Ново начало“ - 1,2 млн. лева

3. ПП „Възраждане“ - 999 хил. лева

4. КП „ГЕРБ-СДС“ - 901,5 хил. лв.

5. ПП „ИТН“ - 765 хил. лева

Нарушения:

„Морал, единство, чест“ - МЕЧ и БСП-„Обединена левица“ не са предоставили информация за общо 7 дарения, включваща имената на дарителите, вида, целта и размера на направените дарения. ПП-ДБ е изпратила със закъснение информацията относно дарение.

МЕЧ не е представила декларация на дарител за произход на дарените средства на стойност над една минимална работна заплата.

МЕЧ и „БСП-Обединена левица“ не са предоставили изискуемата информация относно общо 20 финансирания със средства на кандидати, включваща имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства. От две коалиции от партии - „БСП – Обединена левица“ и КП „Свободни избиратели“ - информацията относно общо 19 финансирания е изпратена със закъснение.

Две партии ( „ИТН“ и „МЕЧ“) и една коалиция („БСП – Обединена левица“) не са представили общо 16 декларации на кандидати за произход на предоставените от тях средства на стойност над една минимална работна заплата, а две коалиции („БСП – Обединена левица“ и „Свободни избиратели“) са представили общо 19 декларации със закъснение.

Две коалиции („БСП – Обединена левица“ и „Свободни избиратели“) не са предоставили изискуемата информация относно наименованията на 3 рекламни агенции, с които са работили във връзка с предизборната кампания.

Парламентарните избори на 9 юни 2024 г.: Повече участници, по-малко пари

При проверка на декларациите за направените 345 броя дарения е установено, че в 138 от тях е посочен произход на средствата от трудови доходи, а в 144 - от спестявания или лични средства.

В 276 декларации няма информация за работодателя или източника на средствата. В 8 не е посочен произходът на средствата, което е в нарушение на Изборния кодекс. В 269 декларации за произход на дарени/предоставени средства няма информация за периода на генериране на доходите.

За 176 физически лица, предоставили или дарили средства над 1 000 лв., е извършена проверка за съответствие на размера на даренията с доходите им, като са използвани данни от Националната агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ). Проверката обхваща периода от предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация, според Изборния кодекс (ИК). За 44 от проверените физически лица не са установени данни за доходи от ползваните източници или наличната информация за размера на доходите не покрива напълно размера на дарените средства. 

Не са установени нарушения на ИК при 14 одитирани участника в изборите – 6 партии („Български възход“, „Величие“, „Възраждане“, „Народна партия истината и само истината“, „Партия на зелените“, „Пряка демокрация“), 6 коалиции („Алианс за права и свободи“, ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „Моя страна България“, „Русофили за България“ и „Синя България“) и инициативния комитет „Чавдар Иванов Попов“.

