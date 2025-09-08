България

След US Open: Иван Иванов и Александър Василев се завръщат в България

Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис"

8 септември 2025, 08:48
Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"
Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София
България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия
Актуална информация за пътната обстановка в последния почивен ден
„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

"Копринка" и "Жребчево" пресъхват, местните определят състоянието им като трагично
Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“

Ш ампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис Иван Иванов и финалистът Александър Василев ще се завърнат в България в понеделник и вторник, съобщават от БФ Тенис.

Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев.

Източник: Gulliver/GettyImages

Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от Световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.

Източник: Gulliver/GettyImages

Вицешампионът Александър Василев ще се прибере в България на 8 септември, понеделник. Той ще кацне на Летище "Васил Левски" в 12.00 часа с полет от Мюнхен. С този полет в България ще пристигнат и тенисистите на Финландия.

Шампионът Иван Иванов за завръща у нас на 9 юни, вторник. Той ще кацне в 21.45 часа с полет от Палма де Майорка.

Източник: Gulliver/GettyImages
Източник: БТА, Ива Кръстева    
Тенис Иван Иванов Александър Василев Открито първенство на САЩ Купа Дейвис България Пловдив БФ Тенис Шампион Завръщане
