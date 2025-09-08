Днес е Рожен – празникът на Богородица

На 8 септември Българската православна църква и всички православни християни по света честват Рождество на Пресвета Богородица – един от големите християнски празници, известен у нас и като Малка Богородица или Рожен. Това е денят, в който се почита рождението на Божията майка – Дева Мария, избрана да стане майка на Спасителя Иисус Христос.

Според Свещеното предание, родителите на Дева Мария – праведните Йоаким и Анна, дълго време не могли да имат деца. Те били вече в напреднала възраст, когато молитвите им били чути и Бог им дарил дъщеря – Мария. Нейното раждане се възприема като знак за Божията милост и начало на изпълнението на Неговия промисъл за спасението на човечеството.

Празникът се отбелязва не само в България, а във всички православни църкви, както и в Католическата църква, където също е установен още в ранните векове на християнството. Това е един от най-древните Богородични празници в църковния календар.

Традиции и обичаи в България

В България денят на Малка Богородица се свързва с множество народни вярвания и обичаи:

На този ден жените не работят тежка домашна работа – вярва се, че това носи здраве и плодородие.

В някои райони празникът се свързва с почит към майчинството и семейството. Жените се молят на Богородица за деца, здраве и закрила на дома.

В Родопите и някои други места празникът се нарича Рожен и често се съчетава с местни събори и народни тържества.

Съществува поверие, че каквото се пожелае на Малка Богородица от сърце, ще се сбъдне, ако е за добро.

В българските народни легенди Дева Мария е възприемана не само като майка на Христос, но и като покровителка на жените, семейството и плодородието. Смята се, че тя пази рожбите, закриля майките и е милостива към страдащите. Поради това на празника често се правят курбани и общоселски трапези, за да се почете нейната закрила.

Имен ден

На 8 септември празнуват всички, носещи името Мария, Мариана, Мариела, Мариета, Мара, Мариян, Марио, както и производните от тях. Това е един от дните, когато най-много българи имат имен ден, защото името Мария е сред най-разпространените у нас.

Рождество на Пресвета Богородица е празник, който носи надежда и светлина. Той напомня за чудото на живота, за силата на вярата и за вечната закрила на Божията майка над хората. За българите този ден е не само църковен, но и дълбоко народен празник – вплетен в традицията, семейството и обичая.