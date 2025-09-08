С какво време ще започнем новата седмица

П рез нощта облачността ще намалява, над западните райони до предимно ясно. Ще е почти тихо.

В понеделни

ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 29 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В планините

ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 15 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 19 ч. и 49 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 50 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 33 мин. и изгрява в 20 ч. и 9 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

Във вторник и сряда

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен. Температурите ще са без съществена промяна – преобладаващите максимални ще бъдат между 28 и 33 градуса.