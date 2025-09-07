Свят

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Почти никакви влакове на метрото няма да се движат от понеделник до четвъртък заради серия от поетапни стачни действия

7 септември 2025, 19:20
Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък
Източник: БТА/АР

С лужителите на метрото в Лондон започват днес серия от стачни действия, което се очаква да доведе до блокиране на мрежата и сериозни затруднения за пътуващите в британската столица, предаде Ройтерс.

На пътниците се препоръчва да приключат пътуванията си до 18:00 ч. днес, тъй като почти никакви влакове на метрото няма да се движат от понеделник до четвъртък заради серия от поетапни стачни действия.

Освен това във вторник и четвъртък няма да работи и линията Docklands Light Railway, която свързва финансовите центрове Канари Уорф и Лондонското сити.

Профсъюзът на железопътния, морския и транспортния сектор (RMT) заяви, че спорът е свързан със заплащането, преумората на служителите, смените и искането за намаляване на работната седмица.

„Нашите членове не искат цяло състояние, но умората и екстремните смени са сериозни проблеми, които засягат здравето и благополучието им“, каза генералният секретар на RMT Еди Демпси.

Компанията Transport for London (TfL), която управлява обществения транспорт в столицата, заяви, че синдикатът ще приеме сделка единствено ако включва намаляване на работната седмица. В момента служителите обикновено работят 35 часа. Тя допълни, че е работено усилено за разрешаване на спора и на служителите е предложено 3,4% увеличение на заплатите.

Въпреки че TfL предупреди за тежки смущения, някои железопътни услуги в столицата ще продължат да работят по време на стачката.

Линията „Елизабет“, която обслужва връзката с летище „Хийтроу“, както и надземната железница ще функционират нормално, но на някои станции ще има затруднения, а влаковете вероятно ще бъдат изключително натоварени.

Освен неудобствата за пътуващите и туристите, стачките принудиха британската рок група „Колдплей“ да пренасрочи два концерта на стадион „Уембли“ тази седмица, а американският изпълнител Пост Малоун също отложи двете си изяви в Лондон за по-късно този месец.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
Лондонско метро Стачка Транспортни затруднения Метрослужители Заплащане Работни условия
