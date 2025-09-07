Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Б ившият световен шампион в пет категории Флойд Мейуедър и бившият абсолютен шампион в тежка категория Майк Тайсън подписаха споразумение за демонстративен двубой, съобщава CSI Sports.

Легендите на бокса ще се изправят един срещу друг на ринга през пролетта на 2026 г., въпреки че точната дата и място все още не са обявени. И двамата бойци потвърдиха новината на страниците си в социалните мрежи.

Mike Tyson to set fight Floyd Mayweather in boxing bombshell https://t.co/rMuGhM5Xnz pic.twitter.com/gF92mcgyeK — New York Post (@nypost) September 5, 2025

Какво каза Тайсън

„Когато от „CSI“ се обърнаха към мен с предложение да се изправя на ринга с Флойд Мейуедър, си помислих: „Няма начин това да се случи“, но Флойд каза „да“. Той иска да го направи, така че сделката е подписана и двубоят ще се състои“, заяви 59-годишният Майк.

Според него битката ще бъде опасна за здравето на Мейуедър: „Все още не мога да повярвам, че Флойд наистина иска да направи това. Ще бъде вредно за здравето му, но той настоява.“

Реакцията на Мейуедър

48-годишният Флойд Мейуедър подчерта, че излиза на ринга, за да потвърди легендарния си статут: „Правя това от 30 години и няма нито един боец, който да може да опетни наследството ми. Вече знаете, че ако ще направя нещо, то ще бъде голямо и легендарно. Аз съм най-добрият в бокса. Тази демонстративна среща ще даде на феновете това, което искат.“

We just received this press release:



MIKE TYSON AND FLOYD MAYWEATHER



SET TO MEET IN ONCE-IN-A-LIFETIME MATCHUP OF LIVING LEGENDS



CSI SPORTS™/FIGHT SPORTS® To Deliver Global Spectacle in Spring 2026



NEW YORK (Sept. 4, 2025) – Two of the most prominent and popular boxers of… pic.twitter.com/Y1bBgH9SD5 — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) September 4, 2025

Кога тези легенди се бяха срещали за последен път

ABC (Асоциацията на боксовите комисии) заяви, че подобни демонстративни битки трябва да се провеждат по специални правила: рундове от 2 минути и ръкавици с допълнителна подплънка, заради разликите в теглото и размера на бойците.

Тайсън се оттегли от професионалния бокс през 2005 г. Миналата година той изненада феновете с завръщане на 58-годишна възраст, излизайки на ринга за официален мач срещу Джейк Пол, но загуби по точки.

Мейуедър официално се пенсионира през 2017 г. Оттогава е участвал в осем демонстративни мача. В последния си двубой той победи бившия ММА боец Джон Готи.