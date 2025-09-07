Любопитно

Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Легендите на бокса ще се изправят един срещу друг на ринга през пролетта на 2026 г.

7 септември 2025, 21:44
Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач
Б ившият световен шампион в пет категории Флойд Мейуедър и бившият абсолютен шампион в тежка категория Майк Тайсън подписаха споразумение за демонстративен двубой, съобщава CSI Sports.

Легендите на бокса ще се изправят един срещу друг на ринга през пролетта на 2026 г., въпреки че точната дата и място все още не са обявени. И двамата бойци потвърдиха новината на страниците си в социалните мрежи.

  • Какво каза Тайсън

„Когато от „CSI“ се обърнаха към мен с предложение да се изправя на ринга с Флойд Мейуедър, си помислих: „Няма начин това да се случи“, но Флойд каза „да“. Той иска да го направи, така че сделката е подписана и двубоят ще се състои“, заяви 59-годишният Майк.

Според него битката ще бъде опасна за здравето на Мейуедър: „Все още не мога да повярвам, че Флойд наистина иска да направи това. Ще бъде вредно за здравето му, но той настоява.“

  • Реакцията на Мейуедър

48-годишният Флойд Мейуедър подчерта, че излиза на ринга, за да потвърди легендарния си статут: „Правя това от 30 години и няма нито един боец, който да може да опетни наследството ми. Вече знаете, че ако ще направя нещо, то ще бъде голямо и легендарно. Аз съм най-добрият в бокса. Тази демонстративна среща ще даде на феновете това, което искат.“

  • Кога тези легенди се бяха срещали за последен път

ABC (Асоциацията на боксовите комисии) заяви, че подобни демонстративни битки трябва да се провеждат по специални правила: рундове от 2 минути и ръкавици с допълнителна подплънка, заради разликите в теглото и размера на бойците.

Тайсън се оттегли от професионалния бокс през 2005 г. Миналата година той изненада феновете с завръщане на 58-годишна възраст, излизайки на ринга за официален мач срещу Джейк Пол, но загуби по точки.

Мейуедър официално се пенсионира през 2017 г. Оттогава е участвал в осем демонстративни мача. В последния си двубой той победи бившия ММА боец Джон Готи.

