След скандал: Син преби баща си със стол

С лужители на полицейското управление в Павликени задържаха 32-годишен мъж, нанесъл побой на 62-годишния си баща, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Мъж е с опасност за живота, след като синът му го преби

Сигнал за случая е получен в сряда около 23:00 ч.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че малко по-рано същата вечер между тъжителя и сина му е възникнал скандал, прераснал в сбиване, при което по-възрастният мъж е ударен със стол в областта на главата.

След намесата на полицията синът е задържан за срок до 24 часа и по случая е започнато досъдебно производство.