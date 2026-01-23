Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Н еучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка.

В общините Русе, Бяла, Две могили, Сливо поле и в село Обретеник, което се намира в община Борово, днешният ден е обявен за неучебен. Това е обявено със заповед на съответните кметове, като документът е съгласуван с началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. Решението е на база чл. 105 от Закона за предучилищното и училищното образование

Ситуацията навсякъде в региона се следи постоянно от областния управител Драгомир Драганов и заместника му Георги Георгиев. Те призовават да се шофира внимателно и да се спазват указанията на властите, като апелират водачите на автомобили да не предприемат рискови маневри.

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

Припомняме, че в четвъртък 113 сигнала бяха подадени на спешния телефон 112 в Русенско днес заради поледицата, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Той обясни, че това са сигнали от граждани от всички осем общини от региона.

По негови думи 28 от тях са били свързани с необходимост от оказване на спешна медицинска помощ на паднали хора. Останалите 85 са касаели други инциденти, най-вече оплаквания от заледени улици и тротоари. Драганов коментира още, че навсякъде в региона има нормално електроподаване и водоснабдяване и няма проблеми с телекомуникациите, въпреки ледения дъжд, който падна в областта в ранните сутрешни часове. Той поясни, че републиканската пътна мрежа в региона от снощи се е обработвала от 21 специализирани машини против обледяване, като никъде по нея не е имало проблеми. Само за кратко днес по обед се е наложило временно ограничаване на движението по пътя между Волово и Борово, заради изтеглянето на закъсал тежкотоварен автомобил. В рамките на около 15 минути се е наложило водачите на моторни превозни средства да изчакват на място.

Същевременно заради поледицата в Русе около 100 души с травми и счупвания са преминали през кабинетите на спешните отделения на Университетските болници „Канев“ и „Медика“. Драганов обясни, че навсякъде в региона приоритетно се е обработвало против лед пред детски градини, училища, поликлиники и болници. Собствениците на сгради също имат задължение да почистват прилежащите площи от сняг и лед пред жилищните си сгради и търговските обекти, както и от ледени висулки.