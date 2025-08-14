Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

Ш офьор блъсна 4 автомобила на паркинг във Варна. Инцидентът е станал в кв. „Левски” малко преди 01:00ч.в нощта срещу четвъртък. Няма пострадали хора, но материалните щети по автомобилите са сериозни, предава NOVA.

Мъжът се е отклонил от пътя и първоначално е блъснал 3 от паркиралите коли. След това е потеглил назад и е ударил още един автомобил.

След инцидента е изпратен сигнал до „Пътна полиция”. Когато пристигат на място шофьорът е обяснил пред униформените, че е заспал зад волана.

Веднага са му били взети проби за алкохол и наркотици, които са били отрицателни. Съставен е протокол.