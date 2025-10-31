България

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Благодарение на ранния час не е имало пешеходци в района на двата пътни инцидента

31 октомври 2025, 09:42
Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака
С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)
Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи
Започва акция

Започва акция "Зима", за какво да внимават шофьорите
Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев

Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев
Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли
Законна ли е школата на министъра на културата?

Законна ли е школата на министъра на културата?
Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в

Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира

Т ежък пътен инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви.

Около 3.00 часа в нощта срещу петък лек автомобил удря друг на кръстовището на булевард "Руски" и бяга от местопроизшествието.

След минути, на друго кръстовище, шофьорът губи контрол и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.

Благодарение на ранния час не е имало пешеходци в района на двата пътни инцидента и няма пострадали.

От полицията съобщиха, че шофьорът е задържан, информира NOVA. Няма данни за резултатите му от взетите проби за алкохол и наркотици. 

Източник: NOVA    
пловдив катастрофа
Последвайте ни

По темата

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

pariteni.bg
Твърдотелни батерии, водород и V8: Toyota ще предлага всичко за всички

Твърдотелни батерии, водород и V8: Toyota ще предлага всичко за всички

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

САЩ намаляват приема на бежанци, с предимство са белите южноафриканци

Свят Преди 23 минути

Тръмп вече издаде указ на 7 февруари, в който твърди, че африканерите са лишени от земите им и са преследвани, като им е предоставен бежански статут.

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Свят Преди 40 минути

Имената на заложниците са Амирам Купер и Сахар Барух

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Свят Преди 1 час

Американският министър на отбраната се срещна с китайския си колега Дун Цзюн

Последиците от урагана "Мелиса" в Ямайка

Катастрофа в Карибите: Мелиса уби 44 души, хиляди без ток

Свят Преди 1 час

Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията

<p>&quot;Това е безотговорно&quot;: Иран с остри критики към САЩ</p>

"Това е безотговорно": Иран с остри критики към САЩ заради възобновяването на ядрените опити

Свят Преди 2 часа

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Свят Преди 2 часа

Затвориха пътища, стигна се и до сериозни нарушения във въздушния транспорт

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 3 часа

Стефан и Иван вече ще играят като един участник след нарушение на правилата

,

Във Франция: Сексът без изрично съгласие е изнасилване

Свят Преди 3 часа

Дебатът по закона беше белязан от процеса "Пелико", който разтърси цяла Франция

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Любопитно Преди 3 часа

В биологията стареенето се отнася до това как с течение на времето клетките в телата ни се износват или увреждат

<p>Истинската история на фенера от тиква&nbsp;</p>

Стиснатият Джак и историята на фенера от тиква

Любопитно Преди 3 часа

20 страшни факта за Хелоуин

20 страшни факта за Хелоуин

Любопитно Преди 3 часа

От келтския произход на празника до най-бързия дълбаещ тикви в света, ето 20 факта за Хелоуин

Бенито Мусолини (в средата) води "Походът към Рим"

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Торпедото "Посейдон" може да предизвика "ядрено цунами" </p>

Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"

Свят Преди 3 часа

Според анализатори бойната глава на "Посейдон" вероятно е тип "кобалтова бомба", предназначена да увеличи дългосрочното радиоактивно замърсяване

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Технологии Преди 3 часа

Смелият ход цели да разграничи компанията от конкуренцията

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Феномените определят вторите двама номинирани утре вечер

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Свят Преди 11 часа

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

До 25 градуса в първите дни на ноември

sinoptik.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg

Някои хора не си отиват – просто спират да чакат

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 октомври, петък

Edna.bg

Лидерът на Сектор "Г" с коментар за новия шеф в ЦСКА

Gong.bg

В Левски притеснени заради голмайстора си

Gong.bg

„По следите”: Говори жената, дала близо 250 000 лв. на „ало” измамници, вярвайки, че е таен сътрудник на ГДБОП

Nova.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg