Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Т ежък пътен инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви.
Около 3.00 часа в нощта срещу петък лек автомобил удря друг на кръстовището на булевард "Руски" и бяга от местопроизшествието.
След минути, на друго кръстовище, шофьорът губи контрол и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.
Благодарение на ранния час не е имало пешеходци в района на двата пътни инцидента и няма пострадали.
От полицията съобщиха, че шофьорът е задържан, информира NOVA. Няма данни за резултатите му от взетите проби за алкохол и наркотици.