СГС даде "зелена светлина" за регистрацията на политическа партия "Прогресивна България"

С офийският градски съд (СГС) даде "зелена светлина" за вписването на политическа партия "Прогресивна България" в регистъра на политическите формации.

Магистратите разгледаха искането във вторник (9 юни) и прецениха, че няма законови пречки за официалното учредяване на субекта, предаде БНР.

Молбата за вписване бе внесена официално на 19 май от премиера Румен Радев.

Това се случи точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство в Народното събрание.

С днешното решение на съда партията получава пълна легитимност за участие в политическия живот на страната.