У краинският президент Володимир Зеленски забрани на своя предшественик Петро Порошенко да напуска страната и ограничи достъпа му до активи.

Санкциите, одобрени от Зеленски, съвпаднаха с разгорещена сесия в парламента, по време на която депутати от партията на Порошенко нахлуха на трибуната и викаха "Срам!". Наложи се предсрочно прекратяване на заседанието.

Редица мащабни мерки са наложени срещу Порошенко, който беше президент на Украйна, докато подкрепяните от Кремъл сепаратисти завзеха обширни територии в източната част на страната.

Той няма право да напуска Киев или Украйна, възпрепятстван е достъпът му до активите му. Порошенко няма да се появява в предавания по телевизията или в интернет.

„Ние защитаваме страната си и възстановяваме справедливостта: всеки, който е разрушил националната сигурност на Украйна и е помогнал на Русия, трябва да бъде подведен под отговорност“, каза Зеленски ден по-рано, обявявайки нови мерки, които засягат няколко бивши държавни служители и бизнесмени.

„Милиардите, които бяха спечелени чрез фактическата продажба на Украйна, украинските интереси и украинската сигурност, трябва да бъдат блокирани и да бъдат използвани за защита на Украйна и украинците“, добави той.

Dictator Zelensky destroys political opponents.

The Parliament of Ukraine has been blocked after Zelesnky imposed sanctions on former President Poroshenko.

Deputies accused Zelesnky of repression. pic.twitter.com/R9w9jtx8jr