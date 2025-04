САЩ обявиха, че спират грантове, включително за България

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио отмени изплащането на безвъзмездни средства на обща стойност 215 млн. долара, предвидени за програми в редица държави, сред които и България, съобщи американското Министерство на държавната ефективност (DOGE) в социалната мрежа X.

Държавният секретар Рубио "днес отмени 139 разточителни субсидии на стойност 215 млн. долара", пише в публикацията на т. нар. Министерство на държавната ефективност в САЩ.

Белият дом иска да спре парите за ООН и НАТО

Според оповестената информация се отменя грант, предвиден за България, в размер на 1,7 млн. долара по програмата за медийна грамотност "Би МидияУайз" ("Be MediaWise").

Мъск защитава DOGE и масовите съкращения: Почти никой не е бил уволнен

Решението на Държавния департамент засяга и различни проекти във Великобритания, Узбекистан, Молдова, Бразилия, Беларус, Мавритания, Ливан, Тунис и др. страни.

@SecRubio continues to scrutinize @StateDept foreign assistance, today cancelling 139 wasteful grants worth $215M including:



- $5.2mm to “Media Diversity” for programs like “Get the Trolls Out!” - “an anti-disinformation program” in the United Kingdom

- $2.5mm for “advancing…