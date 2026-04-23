Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

23 април 2026, 16:19
Източник: БГНЕС

Н ационална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, бе учредена днес в Националната следствена служба (НСлС), съобщиха от прокуратурата.

На учредяването присъстваха временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, Борислав Сарафов – директор на Националната следствена служба (НСлС), експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели и експерти по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, както и представители на държавни институции и организации.

Целта на създаването на мрежата е повишаване на компетентността и експертния потенциал на прокурорите и следователите в областта на разследването на престъпления в киберпространството и е в отговор на обществените очаквания за по-бързото им и ефективно разследване.

Сарафов: Киберпрестъпленията нарастват с близо 300% на година

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изрази увереност, че мрежата ще даде добри резултати, още повече, че моделът вече е изпитан в противодействието на трафика на хора и финансирането на тероризма. Специализацията, квалификацията и екипната работа са водещи за постигането на добри резултати, добави Стефанова.

В Националната мрежа се предвижда да участват прокурори от всички нива - от районни, окръжни и апелативни прокуратури, както и Върховна касационна прокуратура, следователите от отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС, и от следствените отдели в окръжните прокуратури.

Кристи О’Майли, правен съветник по въпросите, свързани с компютърните престъпления и интелектуалната собственост към Департамента по правосъдие на САЩ, представи организацията и структурата на подобна мрежа в Съединените щати и посочи как тя може да подпомага създадената в България национална мрежа. Мат Ламберти, старши съветник в Департамента по правосъдие на САЩ, подчерта отличната работа на Националната следствена служба и на прокуратурата по разследване на торент тракерите „Арена" и „Замунда".

НСлС: Разследването на киберпрестъпленията у нас е на много ниско ниво

 „След затварянето на големите пиратски сайтове, наред са и по-малките, както и стрийминг-платформи, излъчващи пиратско съдържание - филми и музика“, каза ръководителят на отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС Светослав Василев.

„Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база. Това налага по-висока специализация и изграждане на устойчиви структури, които да могат да овладеят този увеличаващ се поток от престъпления“, каза Борислав Сарафов. 

Припомняме, че през май 2025 г. в Съдебната палата в София се проведе семинар на тема „Разследване на киберпрестъпления“, в който участваха 25 български и испански прокурори и следователи. В рамките на събитието бяха разгледани основните предизвикателства в разследването на криптоактиви и киберпрестъпления в Испания.

Източник: БТА, Константин Костов    
