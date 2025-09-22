С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

С тържествена заря - проверка приключиха националните чествания по случай Деня на Независимостта във Велико Търново.

Почетните роти от Националният военен университет бяха приети от председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Кулминацията беше аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина”, а преди и след него Велико Търново беше посетен от фойерверки, предава NOVA.

Във Велико Търново през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя и султана. Княжеството става царство, а княз Фердинанд - първият цар в Третата българска държава.

Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат

Във Велико Търново тържествата по повод националния празник започнаха от църквата "Свети 40 мъченици". Там беше отслужена от Великотърновския митрополит Григорий Света литургия под съпровода на квартет „Ангелски гласове“.

А в двора на храма беше прочетен Манифестът, с който княз Фердинанд обявява независимостта на България.

Празничното шествие се отправи към историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал беше издигнат националният трибагреник в присъствието на председателя на Народното събрания Наталия Киселова, кметът на Велико Търново Даниел Панов и официални лица.

Гостите и участниците в тържествата поднесоха венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен за втори път.

В София

Тържества по повод Деня на независимостта се проведоха и в центъра на столицата. В празничната програма участваха Националната гвардейска част, вокални групи, духови оркестри, танцови ансамбли, както и музикантите от Софийския духов оркестър.

Честването на празника започна от Паметника на независимостта на площад „Батенберг”, който се изпълни с жители и гости на столицата. На ритуала присъства и кметът на София Васил Терзиев, а първите си уроци по родолюбие получиха и най-малките.

117 години независима България!

„Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра”, заяви Терзиев в словото си.

И призова да бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем свободни.

В Пловдив

Пловдив е първият град, в който Фердинанд е посрещнат като владетел на независима България и с титлата цар.

Денят започна с молебен в храм „Света Неделя“. След това в подножието на Стария град бяха положени венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов - министър-председателят, който изготвя Манифеста за обявяване на независимостта на България.

На площад „22 септември“ в града под тепетата се проведе общоградско честване и възстановката на събитията отпреди 117 години. Историческият момент от посрещането на Фердинанд като владетел на независима България и с титлата цар беше пресъздаден от доброволци от комитет „Родолюбие”. Освен уникалните униформи, във възстановката беше използвано и автентично оръжие.

Във Варна

Варна отбеляза 117 години от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония и общоградско хоро. Празничното честване на историческото събитие беше организирано пред сградата на Съдебната палата на площад „Независимост“.

Свещеници от Варненската и Великопреславска света Митрополия отслужиха празничен молебен за благоденствието на България, а националното знаме беше тържествено издигнато под звуците на националния химн в изпълнение на представителния духов оркестър на Военноморските сили. Пред официалните лица и гражданите на празника почетният караул премина в тържествен марш пред флага на България.

След официалната церемония празничното настроение продължи с общоградско хоро, в което гражданите се включиха заедно с танцьорите от фолклорен ансамбъл „Варна“.

В Шумен

Членове на организацията Родолюбив комитет „Кан Крум Страшний“ в Шумен представиха пред сградата на Военния клуб жива картина, посветена на 117 години от обявяването на Независимостта на България.

Чрез възстановката участниците пресъздадоха духа на историческите събития от 22 септември 1908 г., когато българската държава окончателно отхвърля васалната си зависимост и заема равноправно място сред свободните европейски държави. Беше пресъздаден и моментът, в който в Шумен е получена телеграма, че княз Фердинанд обявява независимостта на България с манифест, прочетен пред събралите се десетки градини от историка Явор Якимов, който е и директор на Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров“ в Шумен.

В Хасково

С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Незнайния войн в Хасково беше отбелязана независимостта на България. В церемонията площад “Свобода“ участваха военнослужещи от Военно формирование 52 740 в Хасково, Военно формирование 22 280 в Корен и Духов оркестър при Община Хасково. В ритуала се включиха представители на местната власт, на политически партии, граждански организации, учениците от 7 "А" клас на Основно училище “Св. св. Кирил и Методий“ и граждани.

Манифестът на цар Фердинанд I към българския народ за обявяване на Независимостта, който завършва с думите „Да живее свободна и независима България! Да живее Българският народ!“ припомни водещият на церемонията, седмокласникът Добромир Карчев.

В Панагюрище

Панагюрище отбеляза годишнината от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония на централния площад „20 април“. Националното знаме беше издигнато от кмета на общината Желязко Гагов.

Празничното шествие, предвождано от духов оркестър „Делчо Радивчев“ при Народно читалище „Виделина – 1865“ и Регионален клуб „Традиция“, премина по главните улици до площад „Цар Освободител“, където беше отслужен благодарствен молебен. Последва поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните за национално обединение на България. Членове на клуб „Традиция“ отбелязаха празника и с тържествени залпове.

В Плевен

С тържествен ритуал в Плевен започна честването на Деня на независимостта на България. Той се състоя на площад „Стефан Стамболов“ с участието на военнослужещи от Плевенския гарнизон. Ритуалът започна с изпълнение на общинския хор „Гена Димитрова” с диригент Анелия Дечева.

За значимостта на датата 22 септември 1908 г. в българската история говори директорът на Регионалния исторически музей в Плевен д-р Володя Попов. "Освобождението на България от 1878 г., Съединението от 1885 г. и обявяването на независимостта през 1908 г. са трите основни дати, които определят характеристиката на българския суверенитет. Неслучайно тя е сложна, противоречива, за да може България в определен момент да осъзнае, че търси най-правилната форма за своята държава", каза той.

В Ямбол

С военен ритуал, изпълнения на градския Духов оркестър, издигане на националния флаг и благодарствен молебен в Ямбол бяха отбелязани 117 години от обявяването на Независимостта на България. Тържествената церемония за поредна година се състоя в Музея на бойната слава в града.

Във Враца

Празникът във Враца започна с ритуал по издигане на националното знаме от представителни роти на Военно формирование 54 990 – Враца, a строят беше приет от командващия формированието подполковник Симеон Гаджев.

Последва тематична програма и стихове за България, изпълнени от ученици от Профилираната езикова гимназия “Йоан Екзарх” и Начално училище (НУ )“Иванчо Младенов”, които пресъздадоха и историческите събития от 1908 година. В тържественото отбелязване участваха и Детски хор “Вълшебство” при НУ “Св. Софроний Врачански”, с художествен ръководител Христина Хаджийска.

В Свищов

С военен ритуал в Свищов бяха тържествено отбелязани 117 години от обявяване на Независимостта на България. В честването участва 55-и инженерен полк – Белене. Благодарствен молебен отслужи отец Михаил Миронов, предстоятел на храм „Света Троица“ в Свищов. В програмата участваха деца от детски градини в града.