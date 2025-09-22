България

С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта

Във Велико Търново през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя

22 септември 2025, 22:45
Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат

Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат
Пожарът край село Ракита: Няма опасност огънят да приближи село Горно Романци

Пожарът край село Ракита: Няма опасност огънят да приближи село Горно Романци
В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната

В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната
Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България
Жителите на

Жителите на "Дружба 2" с втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа
Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им
Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент
„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България

„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България

С тържествена заря - проверка приключиха националните чествания по случай Деня на Независимостта във Велико Търново.

Почетните роти от Националният военен университет бяха приети от председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Кулминацията беше аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина”, а преди и след него Велико Търново беше посетен от фойерверки, предава NOVA.

Във Велико Търново през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя и султана. Княжеството става царство, а княз Фердинанд - първият цар в Третата българска държава.

Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат

Във Велико Търново тържествата по повод националния празник започнаха от църквата "Свети 40 мъченици". Там беше отслужена от Великотърновския митрополит Григорий Света литургия под съпровода на квартет „Ангелски гласове“.

А в двора на храма беше прочетен Манифестът, с който княз Фердинанд обявява независимостта на България. 

Празничното шествие се отправи към историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал беше издигнат националният трибагреник в присъствието на председателя на Народното събрания Наталия Киселова, кметът на Велико Търново Даниел Панов и официални лица. 

Гостите и участниците в тържествата поднесоха венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен за втори път. 

В София

Тържества по повод Деня на независимостта се проведоха и в центъра на столицата. В празничната програма участваха Националната гвардейска част, вокални групи, духови оркестри, танцови ансамбли, както и музикантите от Софийския духов оркестър.

Честването на празника започна от Паметника на независимостта на площад „Батенберг”, който се изпълни с жители и гости на столицата. На ритуала присъства и кметът на София Васил Терзиев, а първите си уроци по родолюбие получиха и най-малките.

117 години независима България!

„Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра”, заяви Терзиев в словото си.

И призова да бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем свободни.

В Пловдив

Пловдив е първият град, в който Фердинанд е посрещнат като владетел на независима България и с титлата цар.

Денят започна с молебен в храм „Света Неделя“. След това в подножието на Стария град бяха положени венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов - министър-председателят, който изготвя Манифеста за обявяване на независимостта на България.

На площад „22 септември“ в града под тепетата се проведе общоградско честване и възстановката на събитията отпреди 117 години.  Историческият момент от посрещането на Фердинанд като владетел на независима България и с титлата цар беше пресъздаден от доброволци от комитет „Родолюбие”. Освен уникалните униформи, във възстановката беше използвано и  автентично оръжие.

Във Варна 

Варна отбеляза 117 години от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония и общоградско хоро. Празничното честване на историческото събитие беше организирано пред сградата на Съдебната палата на площад „Независимост“. 

Свещеници от Варненската и Великопреславска света Митрополия отслужиха празничен молебен за благоденствието на България, а националното знаме беше тържествено издигнато под звуците на националния химн в изпълнение на представителния духов оркестър на Военноморските сили. Пред официалните лица и гражданите на празника почетният караул премина в тържествен марш пред флага на България.  

След официалната церемония празничното настроение продължи с общоградско хоро, в което гражданите се включиха заедно с танцьорите от фолклорен ансамбъл „Варна“.

В Шумен 

Членове на организацията Родолюбив комитет „Кан Крум Страшний“ в Шумен представиха пред сградата на Военния клуб жива картина, посветена на 117 години от обявяването на Независимостта на България. 

Чрез възстановката участниците пресъздадоха духа на историческите събития от 22 септември 1908 г., когато българската държава окончателно отхвърля васалната си зависимост и заема равноправно място сред свободните европейски държави. Беше пресъздаден и моментът, в който в Шумен е получена телеграма, че княз Фердинанд обявява независимостта на България с манифест, прочетен пред събралите се десетки градини от историка Явор Якимов, който е и директор на Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров“ в Шумен. 

В Хасково

С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Незнайния войн в Хасково беше отбелязана независимостта на България. В церемонията площад  “Свобода“ участваха военнослужещи от Военно формирование 52 740 в Хасково, Военно формирование 22 280 в Корен и Духов оркестър при Община Хасково. В ритуала се включиха представители на местната власт, на политически партии, граждански организации, учениците от 7 "А" клас на Основно училище “Св. св. Кирил и Методий“ и граждани.

Манифестът на цар Фердинанд I към българския народ за обявяване на Независимостта, който завършва с думите „Да живее свободна и независима България! Да живее Българският народ!“ припомни водещият на церемонията, седмокласникът Добромир Карчев.

В Панагюрище

Панагюрище отбеляза годишнината от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония на централния площад „20 април“. Националното знаме беше издигнато от кмета на общината Желязко Гагов.

Празничното шествие, предвождано от духов оркестър „Делчо Радивчев“ при Народно читалище „Виделина – 1865“ и Регионален клуб „Традиция“, премина по главните улици до площад „Цар Освободител“, където беше отслужен благодарствен молебен. Последва поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните за национално обединение на България. Членове на клуб „Традиция“ отбелязаха празника и с тържествени залпове.

В Плевен

С тържествен ритуал в Плевен започна честването на Деня на независимостта на България. Той се състоя на площад „Стефан Стамболов“ с участието на военнослужещи от Плевенския гарнизон. Ритуалът започна с изпълнение на общинския хор „Гена Димитрова” с диригент Анелия Дечева.

За значимостта на датата 22 септември 1908 г. в българската история говори директорът на Регионалния исторически музей в Плевен д-р Володя Попов.  "Освобождението на България от 1878 г., Съединението от 1885 г. и обявяването на независимостта през 1908 г. са трите основни дати, които определят характеристиката на българския суверенитет. Неслучайно тя е сложна, противоречива, за да може България в определен момент да осъзнае, че търси най-правилната форма за своята държава", каза той. 

В Ямбол 

С военен ритуал, изпълнения на градския Духов оркестър, издигане на националния флаг и благодарствен молебен в Ямбол бяха отбелязани 117 години от обявяването на Независимостта на България. Тържествената церемония за поредна година се състоя в Музея на бойната слава в града.

Във Враца 

Празникът във Враца започна с ритуал по издигане на националното знаме от представителни роти на Военно формирование 54 990 – Враца, a строят беше приет от командващия формированието подполковник Симеон Гаджев.

Последва тематична програма и стихове за България, изпълнени от ученици от Профилираната езикова гимназия “Йоан Екзарх” и Начално училище (НУ )“Иванчо Младенов”, които пресъздадоха и историческите събития от 1908 година. В тържественото отбелязване участваха и Детски хор “Вълшебство” при НУ “Св. Софроний Врачански”, с художествен ръководител Христина Хаджийска.

В Свищов

С военен ритуал в Свищов бяха тържествено отбелязани 117 години от обявяване на Независимостта на България. В честването участва 55-и инженерен полк – Белене. Благодарствен молебен отслужи отец Михаил Миронов, предстоятел на храм „Света Троица“ в Свищов. В програмата участваха деца от детски градини в града.

Източник: NOVA    
независимост празник чествания
Последвайте ни
Франция призна Палестина

Франция призна Палестина

Джими Кимъл се връща в ефир

Джими Кимъл се връща в ефир

Желязков в ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

Желязков в ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

pariteni.bg
10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 дни

Виц на деня

– Защо пиете толкова ракия? – Докторът ми каза да стоя далеч от болестите. А спиртът дезинфекцира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Камелия стана майка за втори път

Камелия стана майка за втори път

Любопитно Преди 1 час

Певицата роди момиченце

ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива

ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива

Свят Преди 1 час

Когато има мир в Украйна, санкциите може да бъдат вдигнати

Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО

Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО

Свят Преди 4 часа

Премиерът подчерта значението на стратегическите отношения с Юта

Обрат остави много от съквартирантите извън Къщата на Big Brother

Обрат остави много от съквартирантите извън Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 6 часа

Петнадесет участници прекрачиха прага на най-популярната къща в България

Взрив на газова бутилка разтърси блок в Русе

Взрив на газова бутилка разтърси блок в Русе

България Преди 6 часа

Има пострадал човек

Протести блокираха "Цариградско шосе" в София

Протести блокираха "Цариградско шосе" в София

България Преди 7 часа

На мястото се проведоха два протеста

Руската армия се изтегли от Беларус

Руската армия се изтегли от Беларус

Свят Преди 8 часа

Маневрите „Запад“ според Кремъл са включвали около 100 000 военнослужещи

Германия няма да признае палестинската държава

Германия няма да признае палестинската държава

Свят Преди 8 часа

Израелци и палестинци първо трябва да договорят решение за две държави

Русия обвини Естония

Русия обвини Естония

Свят Преди 8 часа

Песков: Нашите военни действат строго в рамките на международните правила

България и още шест държави правят "стена" срещу дронове

България и още шест държави правят "стена" срещу дронове

България Преди 9 часа

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност

,

Лесни домашни кроасани със сладко - без мая, без бакпулвер

Любопитно Преди 9 часа

Кроасани с конфитюр могат да се приготвят дори без мая и бакпулвер

Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Свят Преди 9 часа

Основната отличителна черта на Ми-26 е уникалната му товароподемност

Пожар гори край селата Левски и Попинци, пътят е затворен

Пожар гори край селата Левски и Попинци, пътят е затворен

България Преди 9 часа

Обходният маршрут за леки автомобили е през село Попинци по общински път до селата Свобода – Цар Асен – Черногорово – Пазарджик и обратно

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

България Преди 10 часа

Работи се по всякакви версии, една от които е убийство

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

България Преди 10 часа

"Вече заявих, че показанията ми пред КПК са дадени под натиск и заплахи", повтори Диан Иванов

Европрокуратурата повдигна обвинение за измама с европейски средства в София

Европрокуратурата повдигна обвинение за измама с европейски средства в София

България Преди 10 часа

Става дума за обществена поръчка, чийто старт е даден от Българската агенция по заетостта

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Първите дни на есента - в плен на лятото

sinoptik.bg
1

Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти

sinoptik.bg

14-те най-добри секс съвета на всички времена

Edna.bg

Как се прави: Домашна лютеница

Edna.bg

Освиркаха Ямал и Рафиня на Златната топка (видео)

Gong.bg

Марсилия прекъсна перфектния старт на ПСЖ и постигна исторически успех

Gong.bg

Джими Кимъл се връща в ефир

Nova.bg

Висока дипломация и остри думи: Равносметката от срещата на върха в ООН (ОБЗОР)

Nova.bg