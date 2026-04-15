Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

О громни военни транспортни самолети от САЩ бяха заснети на летище Варна, предава "Фокус“.

В периода от 14 до 17 април 2026 г. летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети С-17 "Глоубмастър“. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства, съобщават от Министерството на отбраната.

Прелитането през въздушното пространство на Република България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график.

Полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство. Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни дипломатически разрешения. Такива се издават и за въздухоплавателни средства на други страни.

С-17 е един от най-големите самолети в света. Той може да пренася танкове "Ейбрамс“, тежащи 63 тона.