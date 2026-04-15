Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

О громни военни транспортни самолети от САЩ бяха заснети на летище Варна, предава "Фокус“.

В периода от 14 до 17 април 2026 г. летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети С-17 "Глоубмастър“. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства, съобщават от Министерството на отбраната.

Какво знаем за американските военни самолети на летището в София

Прелитането през въздушното пространство на Република България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график.

Полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство. Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни дипломатически разрешения. Такива се издават и за въздухоплавателни средства на други страни.

4 американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" през нощта

С-17 е един от най-големите самолети в света. Той може да пренася танкове "Ейбрамс“, тежащи 63 тона.

Последни новини

Снимката е илюстративна

Най-богатият човек в Австралия трябва да раздели богатството си

Свят Преди 7 минути

След 13-годишна битка съдът в Австралия нареди на милиардерката Джина Райнхарт да сподели част от минното си състояние. Решението слага край на шумен спор за милиарди, включващ наследници на нейни партньори и собствените ѝ деца

Неочакван гост вдига градусите в Кухнята на Ада

Неочакван гост вдига градусите в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 18 минути

Още един претендент казва сбогом на голямата игра

Алек Болдуин

Алек Болдуин след трагедията „Rust“: Припадах, не можех да ходя, искам да се пенсионирам

Любопитно Преди 34 минути

Няма друг актьор с кариера като тази на Алек Болдуин, той е участвал в големи блокбастъри и признати независими филми. Последните години на Болдуин са като неприятно влакче на ужасите, както е показано в новия документален филм на номинираната за „Оскар“ Рори Кенеди „The Trial of Alec Baldwin“

Разстреляха футболен съдия по време на мач в Еквадор

Разстреляха футболен съдия по време на мач в Еквадор

Свят Преди 37 минути

Въоръжени мъже прекъснаха мач в провинция Ел Оро, откривайки огън по 48-годишния Хавиер Ортега. Докато полицията издирва нападателите, разследващите подозират, че реферът е бил предварително набелязана мишена

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Свят Преди 1 час

Тръмп: Те се съгласиха да не изпращат оръжия на Иран

Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

Свят Преди 1 час

Програмата „Дрон лайн“ е допринесла за елиминирането на над 30 000 руски войници

Принц Хари

Принц Хари с признание: „Трябваше да се пречистя от миналото“

Любопитно Преди 1 час

Херцогът на Съсекс обясни по време на събитие в Австралия, че е искал да бъде „най-добрата версия“ на себе си за децата си Арчи и Лилибет и че това да бъдеш баща е най-важната роля, която един мъж може да има

Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция

Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция

Свят Преди 1 час

Въоръжено нападение е извършено в училище в турския град Кахраманмараш

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Любопитно Преди 1 час

Джейми Дорнан официално поема ролята на Арагорн в новия филм „Ловът на Голъм“, режисиран от Анди Съркис. В лентата, чиято премиера е през 2027 г., се завръщат още Иън Маккелън и Илайджа Ууд, а Кейт Уинслет е сред новите попълнения в Средната земя

Българско ноу-хау влиза в европейската отбрана

Българско ноу-хау влиза в европейската отбрана

България Преди 1 час

Общо ЕК ще насочи 1,07 милиарда евро в 57 отбранителни проекта

.

„Не си добре дошъл“: Кание Уест отмени концерта си в Марсилия след огромен натиск

Любопитно Преди 1 час

Концертът, насрочен за 11 юни на стадион „Велодром“, предизвика засилваща се критика от страна на френските власти

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Любопитно Преди 2 часа

Новият „Дяволът носи Прада“ рискува да загуби своята острота заради твърде близкото сътрудничество с Ана Уинтур. Промени ли се токсичната Миранда Пристли в „не толкова мила дама“ и ще разочарова ли феновете смекчената сатира на продължението?

Астероидът Апофис

„Богът на хаоса“ Апофис се завръща: Рядък астероид ще бъде видим с невъоръжено око над Земята

Любопитно Преди 2 часа

Преминаването на астероида 13 април 2029 г. ще бъде видимо за наблюдатели от Източното полукълбо, ако времето позволява. То ще бъде достатъчно близо, така че наблюдателите на небето няма да се нуждаят от телескоп или бинокъл, за да го видят

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

България Преди 2 часа

Анатолий Замфиров потвърди, че Малена е много по-добре и даже вече може да върти бавно педалите на велоергометър

Спираш ли детето си от страх? Защо децата лъжат и как губим доверието им

Спираш ли детето си от страх? Защо децата лъжат и как губим доверието им

Любопитно Преди 2 часа

Гост в този епизод е консултантът по детско развитие Анна Влаева

ЕК готви общоевропейско приложение за проверка на възрастта онлайн

ЕК готви общоевропейско приложение за проверка на възрастта онлайн

Свят Преди 2 часа

Урсула фон дер Лайен заяви, че вече съществува технически готово решение

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Защо децата лъжат и как губим доверието им?

Edna.bg

Сълзи от щастие: Близначката Алекс разкри пола на бебето си

Edna.bg

Германец може да замени Ираола в Борнемут

Gong.bg

Яя Туре за пътя към върха, слуховете за ЦСКА и съперничеството с Бербатов

Gong.bg

Ограничиха до 100 км/ч скоростта по част от "Тракия"

Nova.bg

Прокуратурата: Все още няма заключение на автотехническа експертиза за камиона, блокирал „Хемус”

Nova.bg