Радев: Присъединяването на България към ОИСР е ключова външнополитическа цел

Р еформите, които предприема България за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/, са също толкова значими за страната ни, колкото и самото членство. Това заяви президентът Румен Радев на среща с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман. Двамата разговаряха в рамките на Делфийския икономически форум.

Президентът Радев подчерта, че присъединяването на България към ОИСР е ключова външнополитическа цел за страната ни, за постигането на която последователно работят всички отговорни институции.

България вече е изпълнила 11 от предвидените 25 прегледа по присъединяването към ОИСР и работи за успешното приключване на останалите до края на годината.

Генералният секретар Матиас Корман заяви от своя страна, че споделя оценката за добрия напредък на България и отбеляза, че и трите страни-членки на ЕС, кандидатстващи за членство в ОИСР, имат възможност да финализират своите прегледи до края на годината. Той потвърди, че секретариатът на ОИСР ще продължи да подкрепя в рамките на своите възможности държавите, кандидатстващи за членство.

По време на срещата бяха разменени оценки за динамичните процеси в света и бе изразена обща оценка, че тарифната война, която ескалира всеки изминал ден, неизбежно ще има и социални и икономически последствия.

В своето изказване на десетото издание на Делфийския икономически форум в Делфи, президентът Радев отбеляза, че Гърция и България са стратегически партньори, изграждащи силна ос на стабилност и сигурност.

Радев подчерта, че важните уроци от историята показват, че сътрудничеството е много по-добър избор от съперничествата и противоречията.

"Това е моята девета година като президент и бих казал, че никога не е било по-трудно да се говори за бъдещето. Още повече когато става въпрос за сигурността", отбеляза българският държавен глава.

По думите му "динамиката в геополитическите процеси набира скорост, каквато не сме виждали досега".

Според президента архитектурата на сигурността се разпада, дълго установени бизнес модели се пропукват, новите мащабни мита разтърват пазарите. Стагнацията се е внедрила във водещите европейски икономики, смята той.

"Бих искал да подчертая някои ключови думи, които отразяват способността на Европейския съюз да посрещне предизвикателствата на днешния ден, да излезе по-силен утре и да укрепи ролята си на глобалната сцена – сигурност, стратегическа автономия, конкурентоспособност, иновации, изкуствен интелект и най-вече единство", заяви Радев.

Президентът участва днес и утре в десетото издание на Делфийския икономически форум в Делфи, Гърция. Събитието събира държавни и правителствени ръководители, представители на бизнеса и неправителствения сектор, които обсъждат перспективите за устойчиво развитие и конкурентоспособност.

