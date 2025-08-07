България

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС

7 август 2025, 13:39
Източник: БГНЕС

А генция "Митници" успешно внедри и пусна в реална експлоатация новата версия 6 на Митническата информационна система за транзит (МИСТ). България е първата държава членка на Европейския съюз, въвела системата чрез подхода Opt-in и с реализирани промени, произтичащи от проекта по Многогодишната стратегическа програма на ЕС.

Българската митническа администрация избра подхода Opt-in, който позволява на икономическите оператори да подават комбинирана транзитна декларация, съдържаща и данни за сигурност и безопасност при въвеждане на стоки. Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС, посочват от Агенция "Митници".

Внедряването на системата е част от проекта "Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на МИСТ", реализиран върху Cloud архитектура, съгласно проект "Подобряване на новата компютризирана система за транзит, етап 6".

Системата предоставя ключови предимства като:

  • Синхронизира представянето на стоки за входни и транзитни формалности;
  •  Обединява решенията по контрола и отчитането на резултатите от него;
  • Подобрява управлението на процесите по освобождаване или преминаване на границата;
  • Съкращава времето за приключване на входните формалности;
  • Улеснява търговския сектор чрез възможност за подаване на единна декларация съгласно декларация, одобрена от ЕС.

С новата версия на МИСТ България демонстрира ангажираност към модернизацията на митническите процеси и подкрепа за търговските оператори чрез по-ефективни и интегрирани дигитални решения в рамките на ЕС, допълват още от Агенция "Митници".

Източник: Агенция "Митници"    
