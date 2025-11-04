Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

В арненският апелативен съд определи гаранция от 2000 лева за мъж, обвинен в причиняване на телесна повреда на полицай и отправяне на закани за убийство към негов колега, съобщиха от съда. Решението ревизира определение на Окръжния съд в града, който е взел мярка за неотклонение спрямо мъжа „подписка“.

Инцидентът стана на 27 октомври. Полицейският екип се отзовал на сигнал за домашно насилие в с. Гроздьово. 49-годишният мъж посрещнал двамата служители на реда с брадва и заплахи.

Според Апелативния съд от събраните доказателства по случая може да се направи извод, че мъжът е съпричастен към обвинението в закана за убийство. Има данни и за нанесена телесна повреда на полицейски служител, свързани с изпълнение на служебните му задължения. Няма опасност обаче обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

Ако той не внесе до 10 дни определената му парична гаранция, ще бъде задържан под стража.

Определението на Апелативния съд е окончателно.