Пускат движението в ремонтирания участък от "Тракия" в област Пазарджик

О т тази сутрин се възстановява движението в платното за София в ремонтирания участък от автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик, между 90-и и 98-и км.

Асфалтовите работи по 8-километровото трасе завършиха през миналата седмица, като отсечката е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи. В сряда завърши полагането на пътната маркировка и от днес трафикът ще преминава по обновеното трасе без ограничения.

На АМ „Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия прогнозно строително-монтажните дейности на участъка в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.