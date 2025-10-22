България

Важна информация за пътуващите по "Тракия", "Хемус" и "Струма"

22 октомври 2025, 09:48
Важна информация за пътуващите по "Тракия", "Хемус" и "Струма"
Източник: БТА/Архив

Н а 22 октомври от 8 ч. до 18 ч. ще се ремонтира фуга на виадукта в района на с. Потоп /при 18-ти км/ на АМ "Хемус“ в посока Варна. При изпълнението на дейностите по съоръжението ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Също така днес продължава ремонтът на асфалтовата настилка в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на АМ "Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите между 7 ч. и 18 ч. ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Ремонтните работи в 1-километровата отсечка на магистралата започнаха на 21 октомври и се предприемат за осигуряване безопасността на движение.

На същия ден от 9 ч. до 17 ч. ще се ограничи движението в активната лента при 163-ти км на АМ "Струма“ в посока София за подмяна на тол камера. Трафикът в участъка в района на с. Марикостиново, област Благоевград, ще преминава в изпреварващата лента, а скоростта ще е до 90 км/ч.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват стриктно пътната сигнализация.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

 Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Източник: АПИ    
