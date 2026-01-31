Вдигнаха блокадите от камиони и по границите на Сърбия

Г раничните пунктове за превоз на товари между балканските страни и Европейския съюз бяха отворени отново, като шофьорите на камиони прекратиха петдневната блокада. Това стана, след като ЕС предложи нови правила за влизане.

Десетки контролно-пропускателни пунктове за товари в Сърбия, Босна, Черна гора и Северна Македония бяха блокирани от камиони и шофьори, протестиращи срещу правилата на ЕС, ограничаващи времето, което шофьори от страни извън ЕС могат да прекарват в блока.

В четвъртък Брюксел обяви предложение за удължаване на броя дни, през които шофьорите могат да пребивават в Шенгенското пространство, което накара македонските и черногорските шофьори да прекратят протеста си, предаде БНР.

Техните сръбски и босненски колеги последваха примера им.