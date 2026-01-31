Свят

Вдигнаха блокадите от камиони и по границите на Сърбия

Това стана, след като ЕС предложи нови правила за влизане

31 януари 2026, 07:37
Вдигнаха блокадите от камиони и по границите на Сърбия
Г раничните пунктове за превоз на товари между балканските страни и Европейския съюз бяха отворени отново, като шофьорите на камиони прекратиха петдневната блокада. Това стана, след като ЕС предложи нови правила за влизане.

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Десетки контролно-пропускателни пунктове за товари в Сърбия, Босна, Черна гора и Северна Македония бяха блокирани от камиони и шофьори, протестиращи срещу правилата на ЕС, ограничаващи времето, което шофьори от страни извън ЕС могат да прекарват в блока.

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

В четвъртък Брюксел обяви предложение за удължаване на броя дни, през които шофьорите могат да пребивават в Шенгенското пространство, което накара македонските и черногорските шофьори да прекратят протеста си, предаде БНР.

Техните сръбски и босненски колеги последваха примера им.

