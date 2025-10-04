България

Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

"Животът на Ангел няма да бъде забравен"

4 октомври 2025, 16:28
П ротест се проведе пред пловдивската клиника "Медикус алфа", в която след стоматологична интервенция почина 6- годишният Ангел от Белащица. Пред клиниката имаше много близки и приятели на семейството, колеги и хора, които подкрепят родителите в исканията им за справедливост. Те носеха плакати: "Животът на Ангел няма да бъде забравен. Отнемете правата на "Медикус Алфа" и виновния анестезиолог", "Отнемете правата, за да няма нови жертви", "Няма справедливост без отнемане на правата", "Без права за безотговорните. Справедливост за Ангел". На мястото имаше полиция и жандармерия.

Протестът се проведе на шестия месец от смъртта на детето. Случаят беше проверяван от здравната инспекция и прокуратурата и беше повдигнато обвинение на анестезиолога д-р Пламен Мандев. Лекарят е с наложена парична гаранция от 3000 лева, а протестиращите днес изразиха възмущението си, че той не е в ареста. Анестезиологът е на свобода и продължава да работи, което е недопустимо, подчерта майката на починалото момченце Магдалена Райчева. "Това не е лекарска грешка. Това за нас е умишлено убийство, тъй като той с цялото си съзнание е сложил пет пъти по-голямо количество лекарство на детето ни и си тръгна. Детето е интоксикирано, то е отровено. Това е експертиза на трима съдебни лекари. Той беше в ръцете на две медицински сестри, нямат линейка, нямат педиатри. Всеки да си понесе последствията", каза майката. 

"Убийци", "Искаме съд": Напрежение на протеста заради смъртта на 6-годишния Ангел (ВИДЕО/СНИМКИ)

Бащата на Ангел - Георги Райчев сподели пред събралите се хора, че "тази клиника е олицетворение на една прогнила здравна система и калпави доктори". Според него, ако анестезиологът д-р Пламен Мендев не е в ареста, нещата ще се отлагат и ще бъдат прикрити. Той попита къде е Лекарският съюз, къде е Министерството на здравеопазването, защо не им е отнета възможността да правят манипулации с деца, след като дори нямат педиатър? "Виновни сме ние и детето ми, което загуби живота си, само не и те. Аз няма да мълча", заяви бащата Георги Райчев. 

Участниците в протеста почетоха с минута мълчание паметта на 6-годишния Ангел.

Клиниката, в която издъхна 6-годишният Ангел: Настъпиха неочаквани усложнения

Шестгодишният Ангел почина на 4 април след четиричасова стоматологична интервенция и пълна упойка. Разследването все още продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив. 

През май протестиращи пред частната клиника "Медикус алфа" след смъртта на 6-годишното дете поискаха ефективни присъди и законови промени.  

Вижте повече в нашата галерия:

Източник: БТА, Таня Благова    
