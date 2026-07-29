"Прогресивна България" задейства процедурата за филиал на Бургаския университет в Добрич

В изпълнение на предизборните обещания правителството на "Прогресивна България" (ПБ) задейства процедурата за разкриване на филиал на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Добрич, каза зам.-председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев от ПБ на брифинг в парламента. Това е една от точките в програмата на Народното събрание тази седмица. Вчера образователната комисия подкрепи откриването на филиал на университета в Добрич за обучение на медицински сестри.

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Това е продиктувано от дефицита на медицински сестри в цялата страна, като по този начин ще дадем възможност на още едно място в България да бъдат обучавани кадри за сектор "здравеопазване" по специалността, в която има липса на кадри в момента, посочи Илиев. По думите му България към момента има около 30 000 незаети места за длъжността медицинска сестра, а над 50% от работещите тази професия са на средна възраст над 50 години.

По този начин правителството на Румен Радев отговаря на изискванията за осигуряване на кадри за здравеопазването в България, отбеляза Георги Илиев.

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Той уточни, че тепърва се очакват кандидатурите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса и припомни, че срокът е до 12 август. Илиев добави, че не знае кой е кандидатствал досега.