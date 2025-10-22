България

Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА

Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България

22 октомври 2025, 09:38
Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА
Д ържавният глава Румен Радев изпрати писмо до президента Сирил Рамафоса, с което изрази признателността си за решението на Република Южна Африка /РЮА/ да отмени визите за краткосрочно пребиваване за български граждани.

Българският президент подчертава, че това е стратегическо решение, което ще насърчи контактите между гражданите и разширяването на бизнес партньорствата между двете държави. 

Румен Радев отбелязва значението на разговорите на най-високо равнище, проведени при официалното му посещение в РЮА през май 2023 г., насочени към по-нататъшното развитие и задълбочаване на двустранните връзки и сътрудничество в редица области. 

„Особено щастлив съм, че сега Вие предприемате важна стъпка в тази посока“, отбелязва президентът Радев.

Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България, по време на което да бъдат очертани пътищата за постигане на пълноценно и дългосрочно сътрудничество и издигането на двустранните отношения на още по-високо ниво. 

