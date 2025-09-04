Свят

Дядо прибра грешно дете от детската градина в Сидни

Грешката била установена когато майката на момчето дошла да го вземе, и разбрала, че то не е там

4 септември 2025, 09:19
детски център
Източник: iStock

Д ядо прибра у дома грешното дете от дневен детски център в Сидни и властите започнаха разследване, а възпитател е временно отстранен от работа, предаде The Guardian

Дядото пристигнал да вземе внучето си от First Steps Learning Academy в Бангор в понеделник следобед, 1 септември, но му е било предадено грешното дете. Мъжът, без да подозира, взел детето, което по това време спяло, и го отвел у дома. Грешката била установена едва когато майката на момчето пристигнала в центъра, за да го вземе, и разбрала, че то не е там, съобщава Sydney Morning Herald.

„Не мога да опиша чувството“, споделила майката пред вестника, когато научила, че нейното едногодишно дете е било взето от непознат мъж. „Не го обвиняваме. Не сме ядосани на него. Не сме разстроени от него – обвиняваме детския център.“

Съпругата на дядото казала пред Sydney Morning Herald, че съпругът ѝ е „съкрушен“ от грешката и „върнал детето толкова бързо“, когато разбрал, че е взел грешното момче.

„Просто съм толкова благодарна, че малкото момченце беше добре“, добавила тя, уточнявайки, че съпругът ѝ  пристигнал в центъра, когато децата спели и стаята била тъмна.

Регулаторният орган за ранно детско образование и грижи в Нов Южен Уелс заяви, че провежда „задълбочено разследване“ на този „дълбоко обезпокоителен и сериозен инцидент“. Органът съобщи, че един възпитател е бил временно отстранен от детския център, докато се провежда разследването.

„Разследването на регулаторния орган ще разгледа историята на съответствието на услугата“, заяви регулаторът, добавяйки, че полицията на Нов Южен Уелс е била уведомена. Полицията на Нов Южен Уелс обаче заяви, че няма данни за полицейско разследване.

Триша Хасти, одобреният доставчик на First Steps Learning Academy, изрази извинение към семействата за причиненото страдание от инцидента, който тя определи като „изолиран“

„Това никога не се е случвало преди в Бангор или в някой от другите ни центрове“, каза Хасти в изявление в четвъртък.

„Въпреки че винаги сме поддържали стриктни протоколи за оставяне и вземане на деца, в този случай тези процеси не бяха спазени правилно. Възпитателят, замесен в инцидента, беше отстранен. Действахме незабавно, за да засилим процедурите си и да гарантираме, че това никога няма да се повтори.“

Инцидентът идва в момент на засилен контрол върху сектора за ранно детско образование в Австралия. През последните месеци имаше обезпокоителни обвинения за малтретиране и пренебрегване на деца в австралийски детски центрове, което доведе до правителствени прегледи на сектора както в Нов Южен Уелс, така и във Виктория. Бяха обявени редица законодателни промени от щатските и федералните правителства, насочени към подобряване на стандартите за безопасност в сектора.

Няма обвинения за малтретиране или пренебрегване, насочени към First Steps Learning Academy в Бангор.

Източник: The Guardian     
Източник: The Guardian
