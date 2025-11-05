Предлагат 20% увеличение на учителските заплати

С индикат "Образование“ категорично настоява Народното събрание на Република България да приеме промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които да се гарантира минимален процент от 6% от БВП за образование. В същия закон да се заложи 150% от СБРЗ на страната за учителските заплати. Това се казва в становище на синдиката, съобщи pariteni.bg.



Синдикат "Образование“ и останалите социални партньори в системата на образованието водят преговори по основния социален документ в сектора – Националния колективен трудов договор (КТД).



Учителските синдикати настояват за увеличение от 20%, което би изпълнило приетата от политическите партии стратегия за заплати в размер на 125% над СБРЗ за страната.



Разбира се, нека поясним, че въпреки политическите уверения, заплатите на българските учители не са фиксирани в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

За разлика от други сектори – като висше образование, вътрешни работи и отбрана – където възнагражденията са законово обвързани със СБРЗ, в училищното образование няма нормативна гаранция нито за процент от БВП, нито за съотношение на заплатите спрямо средната за страната. Това е ясен показател за реалния приоритет, който правителството и парламентът поставят върху образованието.



Какви са заплатите на учителите извън България?



Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) средната годишна заплата на учител с опит (25–64 г.) през 2022 г. е:



42 371 USD – предучилищно образование, 48 023 USD – начално образование, 49 911 USD – прогимназиален курс и 53 119 USD – гимназиален курс.



Тези данни показват ясно изразена зависимост между по-високото ниво на преподаване и по-доброто заплащане.



В страни като Белгия, Дания и Финландия гимназиалните учители получават с 25–50% повече от колегите си в предучилищното образование, а в други държави разликите са минимални.



Освен нивото на преподаване, стажът и квалификацията също водят до по-високи доходи – например в Република Корея учителите започват с около 27 000 USD годишно, но завършват кариерата си с над 75 000 USD.



Учителските възнаграждения в Европа варират значително.



Началните годишни брутни заплати на учители са от 9 900 евро в Полша до 84 600 евро в Люксембург. Това означава от 825 евро месечно за Полша до ≈7 050 евро месечно за Люксембург. В повечето държави учителите в началното училище получават по-ниски заплати от колегите си в средното, но не и в България, където нивата са изравнени по степени.



Най-високоплатени са учителите в Люксембург, Швейцария, Германия, Дания и Нидерландия – със заплати над 50 000 евро годишно, а при дълъг стаж над 80–100 000 евро. В Източна и Югоизточна Европа – включително България – годишните заплати на начинаещите учители остават под 12 000 евро.

България отбеляза значителен ръст в учителските заплати през последните години, но те все още са сред най-ниските в ЕС.



Според данни за 2023/2024 г.:



стартова брутна заплата – около 18 500 евро годишно (≈1 540 евро месечно);



след 15 години стаж – около 19 800 евро годишно.



Това нарежда България на 22-ро място сред 31 европейски държави.



През 2025 г. средната брутна месечна заплата на учителите трябва да надхвърли 2 800 лв., като целта е 2 855 лв. (125% от СБРЗ за 2024 г.). На практика обаче средната учителска заплата от около 2 760 лв. – 119% от СБРЗ, под целевия праг. Чистото средно възнаграждение е 2 150–2 200 лв., а за начинаещ учител – около 1 700 лв. Старши и главни учители получават съответно 1 730 лв. и 1 800 лв.

И ако средната работна заплата в сектор "Средно образование“ е 119% от СБРЗ за цялата страна, то в останалите градове е съвършено различно.



Ето сравнение на регионалните СБРЗ в сравнение с учителската заплата:



- София - СБРЗ около 3287 лв. Средната брутна учителска заплата (~2760 лв.) – 15% под СБРЗ за града или 85% от СБРЗ. Нетно трудово възнаграждение 2250 лв. за учител спрямо 2590 лв. средно нетно за София.



- Пловдив – СБРЗ около 2110 лв. Учителската заплата 2760 лв. или 130% над СБРЗ за града. В нетно изражение 2170 лв. за учител срещу 1630 лв. средно нетно за Пловдив.



Варна – СБРЗ 2300 лв. Учителска заплата 120% над СБРЗ за града.



Бургас – СБРЗ 1932 лв. Учителската заплата е 140% над СБРЗ за града



Велико Търново – СБРЗ 1860 лв. Учителската заплата е 148% над СБРЗ за града.



Русе – СБРЗ 1950 лв. Учителска заплата 140% над СБРЗ за града.



В това сравнение се наблюдава обратно пропорционална релация на размера на учителските заплати спрямо размера на града.

За София размера на учителски заплати категорично не е привлекателен за учители под 50 години, като пътуващите учители, които сменят примерно два транспорта, кредитират столична община със средно 10 лева на ден.



Според проекта за държавен бюджет за 2026 г. е възможно увеличение на заплатите на педагогическите специалисти с 10% от 1 март 2026 г.



Това е стъпка към достигане на целевите 125% от СБРЗ, но реално няма да компенсира дори текущото изоставане, което в момента е около 119%.



Очевидно и през 2026 г. българските учители няма да достигнат обещаните 125% от средната заплата за страната, посочват от синдиката.