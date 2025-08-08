България

Предадоха на съд бившия директор на БАИ

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС

8 август 2025, 17:18
Източник: БГНЕС

Д нес Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд по досъдебно производство, придобило обществена популярност като „Златните паспорти“. Обвинен в извършването на престъпление по служба е бившия изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

Обвинението спрямо него е за това, че в периода от 2015 г. до 2020 г. в гр. София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, не е изпълнил конкретни свои служебни задължения, които са нормативно установени. Целта на обвиняемия била да набави облага за чужденци, желаещи да получат разрешение за постоянно пребиваване – на основание инвестиции и вложения, и в последствие да получат българско гражданство.

Облагата се изразявала във възможността чужденците неправомерно да се ползват от правото на пребиваване в Република България. От деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в противоправно ползване от чужденците от привилегиите на разрешението за пребиваване в Република България,  включително и на територията на Европейския съюз, в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на Българската агенция за инвестиции и в създаване недоверие в дейността на Българската агенция за инвестиции. Тези последици не биха настъпили, ако обвиняемият бе изпълнил вменените му с нормативен акт задължения, считат от прокуратурата.

В качеството си на изпълнителен директор на БАИ задълженията на обвиняемия били подчинени на законосъобразното и пълноценно реализиране на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите. Той бил единственото оправомощено лице, на което била вменена отговорността да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията. Това незименно включвало и задължението да следи и спазва закондателството, както и да предотвратява възможности за заобликаляне или по-конкретно, да не допуска неизпълнение на която и да е законова или подзаконова разпоредба.

Според обвинителния акт, през периода, в който обвиняемият ръководел БАИ, били извършени редица сделки с акции на български търговски дружества, които само привидно водели до изпълнение на изискванията на закона за придобиване от чужденци на разрешение за постоянно пребиваване в Република България, а в последствие и на българско гражданство. Въпреки това, воден от описаната по-горе цел, обвиняемият не изпълнил редица свои конкретни нормативно установени служебни задължения, което довело до продължително неправомерно ползване от правото на пребиваване на стотици чуждестранни граждани.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Национална следствена служба, като впоследствие е възложено на Комисия за противодействие на корупцията, след приемането на Закона за противодействие на корупцията. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

