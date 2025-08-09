България

Предаде се един от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

Властите все още търсят друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов

9 август 2025, 15:01
Предаде се един от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
Източник: iStock photos/Getty images

Е дин от основните издирвани във връзка с най-голямата досега разкрита нелегална фабрика за цигари в България – Николай Перчемлиев, се е предал на органите на реда.

Разбиха най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

Зам.-шефът на ГДБОП Йордан Пешев в "Телеграфно подкастът": Разбитата фабрика за цигари струва около 6 млн.лв., като в американски филм е

Той беше обявен за общодържавно издирване след акцията в свиленградското село Момково, при която в подземно помещение под кравеферма с площ около 1 000 кв. м бяха открити над 100 милиона цигари без бандерол.

Перчемлиев е представил медицински документи, че е бил на лечение в болница. Съдът му е наложил мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 8 000 лева, предава NOVA.

Съдът остави под гаранция задържаните за цигарената фабрика

По време на издирването бяха арестувани и съпругата му, и баща му, които впоследствие бяха освободени срещу гаранция от по 6 000 лева.

Властите все още издирват друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов. По делото е привлечен и шофьор, на когото е наложен домашен арест.

Всички обвиняеми са разследвани за държане на акцизни стоки в особено големи размери.

Източник: NOVA    
фабрика нелегални цигари издирван
